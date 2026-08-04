Vicentino – Arrestato 21enne: sequestrati quasi 4 chili di hashish

Quasi quattro chilogrammi di hashish, 50 grammi di marijuana, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. È il bilancio di un’operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri della Tenenza di Dueville nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio coordinati dalla Compagnia di Thiene.

A finire in manette è stato un 21enne italiano residente a Caldogno, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata a seguito di un mirato controllo che ha portato a una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, disposta dalla Procura della Repubblica di Vicenza ed eseguita dai militari della Tenenza di Dueville con il supporto di un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia (Padova).

Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3,95 chilogrammi di hashish, 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 1.450 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Il 21enne è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’intervento rientra nelle più ampie attività coordinate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, che prosegue il monitoraggio del territorio berico intensificando i servizi di prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica.

Come previsto dalla normativa, i Carabinieri precisano che il provvedimento è stato adottato d’iniziativa dal reparto operante e che, in base al principio della presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.