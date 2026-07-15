Nuova vita al complesso sportivo di via Canove: in arrivo un campo da calcio in erba sintetica

BASSANO, 15 LUGLIO 2026 – Un importante progetto di riqualificazione sta per trasformare un’area strategica del complesso sportivo di via Canove, nel quartiere XXV Aprile (a sud del campo sportivo Baccini e del Pala Angarano). Al centro dell’intervento c’è la completa trasformazione dell’attuale spazio di allenamento in un moderno campo da calcio in erba sintetica.

L’area, oggi in erba naturale, versa in condizioni critiche: la superficie si presenta irregolare e le reti da gioco sono pesantemente danneggiate. L’obiettivo del progetto è restituire alla comunità e alle associazioni sportive locali una struttura moderna, efficiente e sicura.

I lavori prevedono una ristrutturazione profonda e complessiva dell’area, che comprenderà:

sicurezza e recinzioni: riqualificazione delle recinzioni esistenti e integrazione delle parti mancanti o non a norma;

sottofondo e drenaggio: preparazione del terreno con la creazione delle pendenze necessarie per lo scolo delle acque piovane e potenziamento del sistema di raccolta già presente;

nuovo manto e attrezzature: posa del moderno manto in erba sintetica, installazione di nuove porte da calcio e panchine, previa realizzazione dei relativi basamenti;

impiantistica: predisposizione di pozzetti e tubazioni per il sistema di irrigazione, oltre all’eventuale manutenzione o potenziamento dell’impianto di illuminazione già esistente e funzionante.

L’operazione comporta un investimento complessivo di 275 mila euro, sostenuto in parte importante dalla generosità di Maurizio Viscidi, allenatore di calcio e coordinatore tecnico delle nazionali giovanili maschili della FIGC, che ha donato alla sua città 150 mila euro.

«Ringrazio Maurizio Viscidi – dichiara il Sindaco Nicola Finco – perché non tutti coloro che possono donare qualcosa di importante si ricordano sempre della loro città, e per avere avuto sempre un occhio di riguardo verso le giovani generazioni. Il suo gesto ci permette di restituire un luogo riqualificato a tanti ragazzi e appassionati di calcio, nella speranza di contribuire, con questi interventi, ad avvicinare sempre più giovani allo sport per tenerli lontani da cattivi comportamenti, specie in un quartiere come il XXV Aprile che è tra i più popolosi della nostra città».

«Eravamo da tempo consapevoli della necessità di questo intervento – continua l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Viero – ma probabilmente senza la spinta di questa donazione i lavori sarebbero slittati a qualche annualità successiva. Il nuovo campo da calcio, in erba sintetica, richiederà una bassa manutenzione e verrà inserito in un progetto complessivo che porterà alla riqualificazione di un’area ad oggi degradata».

«Rinnovo il nostro ringraziamento a un bassanese che da anni coordina il settore giovanile del calcio italiano, con risultati ben diversi da quelli della nazionale maggiore, rendendoci orgogliosi nel suo essere un grande professionista. Speriamo che il suo esempio possa aprire una strada verso l’impegno di altri che possono aiutare la comunità a investire nella crescita sana dei nostri giovani» è il commento del Vice Sindaco con delega allo Sport, Mariano Scotton.

«Ringrazio l’Amministrazione – conclude Maurizio Viscidi – perché quando ho manifestato il desiderio di fare un regalo alla mia città in una zona dove ho iniziato a giocare a calcio, a vivere una bellissima infanzia e a scoprire una passione. Sempre qui sono stato chiamato per la prima volta a fare l’allenatore, quando ancora non pensavo di avere questo talento e questa possibilità di carriera. Ora ho voglia di ricambiare quello che ho avuto, e mi piace il concetto di regalare un nuovo campo di allenamento perché rappresenta quella necessità di impegnarsi che sta alla base dello sport e della vita. Il talento non basta: per avere buoni risultati servono lavoro, pratica e allenamento. Mi auguro che in questo campo vengano coltivati, insieme alla gioia del gioco, l’educazione, il rispetto e l’integrazione».

Il cronoprogramma è già definito: la consegna ufficiale dei lavori è fissata per il mese di settembre, mentre la restituzione del nuovo campo da calcio è prevista entro fine anno.