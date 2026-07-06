Bassano, modifiche alla viabilità per riprese cinematografiche
In occasione di nuove riprese cinematografiche del film dal titolo provvisorio C-14, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 3.00 di giovedì 9 luglio alle ore 16.00 di venerdì 10 luglio:
– divieto di transito pedonale temporaneo sul Ponte degli Alpini per il tempo strettamente necessario alle riprese;
– divieto di circolazione veicolare temporaneo lungo Via Angarano dal civico 54 all’intersezione con le vie Macello e Volpato per il tempo strettamente necessario alle riprese;
– divieto di sosta con rimozione lungo Via Angarano, lato nord, dall’intersezione con Via Scalabrini fino al civico 54 (fronte Palazzo Bonaguro) e dal civico 36/A fino al civico 22;
– divieto di sosta con rimozione lungo Via Angarano, lato sud, dal civico 37 all’intersezione con Via Macello;
– divieto di sosta con rimozione nella piazzetta di intersezione tra Via e Vicolo Volpato.