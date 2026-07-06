BASSANO
6 Luglio 2026 - 16.30

Bassano, modifiche alla viabilità per riprese cinematografiche

Nicoletta Ugolini
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In occasione di nuove riprese cinematografiche del film dal titolo provvisorio C-14, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 3.00 di giovedì 9 luglio alle ore 16.00 di venerdì 10 luglio:

– divieto di transito pedonale temporaneo sul Ponte degli Alpini per il tempo strettamente necessario alle riprese;

– divieto di circolazione veicolare temporaneo lungo Via Angarano dal civico 54 all’intersezione con le vie Macello e Volpato per il tempo strettamente necessario alle riprese;

– divieto di sosta con rimozione lungo Via Angarano, lato nord, dall’intersezione con Via Scalabrini fino al civico 54 (fronte Palazzo Bonaguro) e dal civico 36/A fino al civico 22;

– divieto di sosta con rimozione lungo Via Angarano, lato sud, dal civico 37 all’intersezione con Via Macello;

– divieto di sosta con rimozione nella piazzetta di intersezione tra Via e Vicolo Volpato.

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