Controlli nel weekend dei Carabinieri: raffica di multe per ubriachezza

BASSANO 29 GIUGNO – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa, soprattutto in quest’ultimo week-end. I servizi ad alta visibilità, legati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati eseguiti dai militari della Sezione Radiomobile, mediante l’utilizzo dell’etilometro per la prevenzione di incidenti stradali, spesso tragici, e quindi alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle strade. Nel contempo sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

Durante uno di questi controlli, i militari della Stazione CC di Bassano del Grappa sono intervenuti, a seguito di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale, in via Alcide de Gasperi di Romano d’Ezzelino; nel corso dei rilievi, un 82enne del luogo, alla guida della propria utilitaria, oramai incidentata, mostrando

oltretutto gli evidenti sintomi dovuti allo stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto ad

accertamento alcolemico, dal quale è emerso un tasso di alcolemia superiore al consentito, circa

0,90 g/l, e per questo motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida ini ebbrezza alcolica; la sua patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo

amministrativo.

Nel corso di tali mirate attività di prevenzione sono state contestate sanzioni amministrative per

ubriachezza a carico di 4 soggetti, tutti giovanissimi, tre 18enni ed un 22enne, i quali – sottoposti a

controlli di polizia da parte dei militari della Sezione Radiomobile nel centro storico di Bassano del

Grappa – presentavano evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool. Nei

confronti di uno di loro è stata inoltre contestata una violazione amministrativa per illecito legato a

espressioni blasfeme.

