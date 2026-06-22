Baby Little Home, la casa delle neomamme per la cura dei bambini in pieno centro storico a Bassano

«Con l’apertura della Baby Little Home nel cuore del centro storico, diamo un segnale concreto di vicinanza e supporto alle famiglie e alla prima infanzia. In un periodo storico dove essere genitori comporta sempre maggiori sfide e criticità vogliamo dare un segnale di vicinanza a tutte le giovani famiglie potenziando le politiche di welfare cittadino anche con piccoli gesti, che insieme favoriscono lo sviluppo di una città sempre più inclusiva, accessibile e a misura di bambino».

Così il Sindaco Nicola Finco annuncia la prossima apertura di uno spazio pubblico dedicato all’allattamento, al cambio pannolini e alla cura dei bambini nel cuore di Bassano del Grappa, all’angolo tra Piazza Libertà e Via Matteotti, in un locale situato al piano terra del Palazzo della Loggia, sede municipale.

“Baby Little Home” sarà il nome del nuovo spazio, situato in una zona centrale e facilmente accessibile, dove le mamme potranno trovare una casa accogliente e confortevole durante il loro transito in centro storico con i loro piccoli. L’iniziativa è stata ideata, e sarà in parte finanziata dal Rotary Club Bassano.

«Sostenere la genitorialità – continua il Sindaco Finco – significa anche questo: abbattere le barriere e creare spazi protetti e confortevoli dove potersi prendere cura dei propri figli in totale serenità. Ringrazio sentitamente il Rotary Club Bassano per aver condiviso e sostenuto fin da subito questa visione, dimostrando ancora una volta il valore della sinergia tra amministrazione e realtà del territorio».

Il locale, ad oggi utilizzato come sede di quartiere, verrà adeguato alle nuove funzioni con una prima serie di interventi, per un investimento complessivo di 25 mila euro, che comprendono l’installazione di un nuovo sistema di climatizzazione, la sostituzione dei serramenti esistenti, l’applicazione di vetrofanie, l’installazione di una rampa di accesso in legno per il superamento dello scalino presente nella porta di ingresso. Successivamente saranno realizzate anche una nuova illuminazione, nuovi punti presa, una rimozione parziale della ringhiera esistente e alcune tinteggiature.

«Dopo la conclusione della fase progettuale e il parere favorevole della Soprintendenza, ormai è tutto pronto per l’avvio del primo step di interventi. Siamo pronti a consegnare alle neomamme uno spazio accogliente e confortevole, che permetta loro di prendersi cura dei bambini con la necessaria privatezza, anche in un luogo ad alta frequentazione» assicura l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Viero.