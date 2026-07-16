All’anagrafe di Vicenza in distribuzione le Donocard

VICENZA, 16 LUGLIO 2026 – Ha preso il via all’ufficio anagrafe del Comune di Vicenza Donocard, la campagna di sensibilizzazione multilingua per la donazione degli organi promossa dall’Aido Veneto e sostenuta dal Comune di Vicenza.Da questa mattina, allo sportello dedicato alle carte di identità, sono in distribuzione le cartoline pensate per informare i cittadini sull’opportunità di scegliere la donazione degli organi e di dichiarare la propria volontà al momento di chiedere la Cie.Le cartoline Donocard, che sono state realizzate in sei lingue oltre l’italiano (inglese, arabo, cinese, rumeno e albanese) sono state consegnate all’assessore alle politiche giovanili, alla digitalizzazione e all’innovazione Leonardo Nicolai e al presidente del consiglio comunale e delegato a salute e benessere Massimiliano Zaramella, da una delegazione Aido composta dal vicepresidente Aido Veneto Renato Vivian, dal presidente e dai consiglieri Aido Vicenza 6 Ernesto Nicente, Stefania Venturi e Alessandro Guerra, e dal presidente Aido Vicenza3 Matteo Schiavoi.Sin dal 2015 il Comune di Vicenza ha aderito al progetto “Una scelta in comune” che permette ai cittadini maggiorenni di dichiarare la propria volontà sulla donazione degli organi al momento di richiedere la carta di identità. Da allora, sono state raccolte circa 50 mila dichiarazioni, di cui il 70 per cento di cittadini favorevoli e il 30 per cento di cittadini contrari, ma quasi il 35 per cento dei richiedenti non si è espresso.Di qui le iniziative come “Generoso il Veneto”, ideato dal coordinamento regionale trapianti con le Donocard distribuite ai Comuni del Veneto per dare ai cittadini informazioni sulla dichiarazione di volontà, che può essere espressa sulla carta di identità o anche direttamente all’Aido per poi confluire nel Sit, Sistema informativo trapianti, che è accessibile da tutti gli ospedali.