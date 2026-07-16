Truffa e rapina a un’anziana con la tecnica del “falso carabiniere”: la Polizia di Stato rintraccia e arresta il colpevole

Nelle prime ore di ieri personale dell’U.P.G.S.P. del Commissariato P.S. di Viareggio (LU), ha dato esecuzione a un’ordinanza di Custodia Cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, di origini napoletane.

In particolare, la capillare attività investigativa della Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha permesso di individuare il predetto come l’autore di una rapina impropria – commessa nel mese di giugno nel Comune di Vicenza – in danno di una anziana signora di 79 anni.

Nello specifico, utilizzando la tecnica del “falso carabiniere”, l’uomo ha raggirato la vittima approfittando della sua condizione di minorata difesa, riuscendo a farsi aprire la porta e a impossessarsi di svariati gioielli in oro. Sorpreso dal marito della vittima, il malvivente non ha esitato a spintonarlo con forza per guadagnarsi la fuga ed assicurarsi il bottino.

Grazie al riconoscimento fotografico da parte delle vittime, considerati i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’autore dell’azione criminosa veniva richiesta, alla Procura della Repubblica di Vicenza, una misura cautelare di tipo custodiale, disposta nei giorni scorsi dalla competente Autorità Giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, mediante accurati accertamenti tecnici, il destinatario della misura cautelare veniva, nella notte, localizzato e rintracciato dal personale dell’U.P.G.S.P. del Commissariato P.S. di Viareggio, in una frazione del Comune di Viareggio.

L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Lucca a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.