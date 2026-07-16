Esce dalla discoteca e viene aggredito con una testata: 17enne vicentino finisce in ospedale con il naso fratturato

JESOLO, 16 LUGLIO 2026 – Un ragazzo di 17 anni residente a Caltrano è rimasto ferito dopo essere stato aggredito all’uscita di una discoteca di Jesolo nella notte tra mercoledì e giovedì.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Il giovane sarebbe stato improvvisamente aggredito da un uomo, descritto come in stato di ebbrezza, che lo avrebbe colpito con una violenta testata al volto.

Nella giornata di oggi il 17enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, dove gli è stata diagnosticata la frattura delle ossa nasali. Le lesioni richiederanno un intervento chirurgico, già programmato per la giornata di domani.

I medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni. Sull’episodio potrebbero essere avviati accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e identificare il responsabile.