Autostrade venete, domani giornata da “bollino rosso”

Supereranno quota 700mila i veicoli attesi nel weekend sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete: A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo.

La stima, diffusa da Cav in una nota, si basa sia sui dati di traffico dello scorso fine settimana sia su quelli registrati nello stesso periodo del 2025. Il picco di afflusso è previsto per venerdì 17, con oltre 280mila veicoli in transito e bollino rosso in direzione Trieste — traffico dunque intenso ma scorrevole, con possibili rallentamenti legati anche alla presenza dei mezzi pesanti, il cui divieto di circolazione scatterà invece sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Sabato 18 luglio il traffico sarà sostenuto ma scorrevole (bollino giallo) in entrambe le direzioni. Domenica 19, complici i primi rientri del weekend, la direzione Milano passerà al bollino rosso, mentre lunedì 20 tornerà il giallo, soprattutto al mattino, per la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti. Nei giorni della Festa del Redentore a Venezia, sia sabato che domenica, si prevedono quasi 220mila transiti giornalieri, con possibili rallentamenti aggiuntivi nei punti di accesso alla città legati al traffico locale.