Veneto – Il bar era al centro di un traffico di droga: confiscati 500mila euro

La Polizia di Stato di Venezia ha confiscato un locale in centro a Mestre, una villa con giardino privato a Favaro Veneto (Venezia), diversi conti correnti e autovetture di lusso, per un valore complessivo di circa 500mila euro a un uomo di nazionalità straniera, con precedenti, ritenuto al vertice di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Ne dà notizia Ansa oggi. Il Tribunale di Venezia ha disposto la confisca dopo il sequestro adottato in urgenza nel giugno 2024.

Secondo le indagini della Divisione polizia anticrimine della Questura di Venezia, il patrimonio dell’uomo e della compagna risultava direttamente collegato alle attività illecite.