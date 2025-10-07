CRONACAVENETO
7 Ottobre 2025 - 15.40

Veneto – Il bar era al centro di un traffico di droga: confiscati 500mila euro

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

La Polizia di Stato di Venezia ha confiscato un locale in centro a Mestre, una villa con giardino privato a Favaro Veneto (Venezia), diversi conti correnti e autovetture di lusso, per un valore complessivo di circa 500mila euro a un uomo di nazionalità straniera, con precedenti, ritenuto al vertice di un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Ne dà notizia Ansa oggi. Il Tribunale di Venezia ha disposto la confisca dopo il sequestro adottato in urgenza nel giugno 2024.

Secondo le indagini della Divisione polizia anticrimine della Questura di Venezia, il patrimonio dell’uomo e della compagna risultava direttamente collegato alle attività illecite.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Il bar era al centro di un traffico di droga: confiscati 500mila euro | TViWeb Veneto - Il bar era al centro di un traffico di droga: confiscati 500mila euro | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy