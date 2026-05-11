CRONACAVENETO
11 Maggio 2026 - 10.04

Veneto – Tentata truffa al distributore, il sindaco smaschera il raggiro e allerta i carabinieri

Giuseppe Balsamo
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Tentativo di truffa sventato nel pomeriggio di domenica al distributore Vega di via Noalese, a Vigonza, dove a intervenire in prima persona è stato il sindaco Gianmaria Boscaro.

Secondo quanto raccontato dallo stesso primo cittadino, tre persone – una donna e due uomini a bordo di un’auto bianca – avrebbero avvicinato alcuni automobilisti chiedendo denaro con la scusa di essere rimasti senza carburante.

Il gruppo avrebbe tentato il raggiro anche con il sindaco, che in quel momento si trovava nell’area di servizio per fare rifornimento. A rivolgersi a lui sarebbe stata una donna, che avrebbe chiesto alcuni euro per poter fare benzina, indicando poi una Mercedes bianca parcheggiata poco distante.

Boscaro, però, si sarebbe subito insospettito notando la presenza di due uomini all’interno del veicolo e le spiegazioni poco convincenti fornite dalla donna. Il sindaco avrebbe quindi chiesto maggiori chiarimenti, domandando le generalità e proponendo di verificare la situazione con i carabinieri prima di prestare aiuto.

A quel punto, secondo il racconto del primo cittadino, la donna avrebbe reagito con agitazione interrompendo la conversazione e tornando rapidamente verso l’auto insieme agli altri due uomini. Prima di allontanarsi, avrebbe anche insultato il sindaco e “fatto il malocchio”, come riferito ironicamente dallo stesso Boscaro nel post pubblicato sui social.

Il sindaco ha immediatamente segnalato l’episodio ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e inviato una pattuglia nella zona. Fondamentali per le verifiche potrebbero risultare anche le immagini delle telecamere presenti nell’area del distributore e lungo via Noalese.

Boscaro ha inoltre invitato i cittadini a prestare particolare attenzione a richieste sospette di denaro, soprattutto nei parcheggi e nelle aree di servizio, segnalando tempestivamente eventuali situazioni anomale alle forze dell’ordine.

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