Valdagno, tenta di sottrarsi al controllo e minaccia di morte i Carabinieri: denunciato 45enne

Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 5 maggio lungo via Giacomo Leopardi a Valdagno, dove un 45enne di origini nigeriane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per minaccia a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato notato da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno mentre cercava di allontanarsi furtivamente alla vista dei militari. Proprio l’atteggiamento sospetto e guardingo ha spinto i carabinieri a fermarlo per un controllo di routine.

Fin dalla richiesta dei documenti di identità, però, il 45enne ha assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei militari. Secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a pronunciare frasi offensive e diffamatorie, aumentando progressivamente il tono dell’ostilità fino ad arrivare a esplicite minacce di morte rivolte ai carabinieri.

A quel punto i militari hanno proceduto ad accompagnarlo presso il Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno per gli accertamenti e le formalità di rito.

Al termine delle procedure, il 45enne è stato deferito in stato di libertà (denunciato) alla Procura della Repubblica di Vicenza con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale.