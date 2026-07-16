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16 Luglio 2026 - 14.56

Meteo, allerta gialla per temporali su montagna e fascia prealpina per domani 17 luglio

Nicoletta Ugolini
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Venezia, 16 luglio 2026 – Il meteo prevede per oggi pomeriggio instabilità con possibili rovesci e temporali in particolare su zone montane e pedemontane. Verso fine giornata e fino al mattino di venerdì 17 fase di maggiore instabilità con rovesci e temporali più probabili su zone montane e pedemontane e sulla pianura più occidentale: saranno possibili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). Possibili temporali anche al pomeriggio sulle zone montane. Condizioni di disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa.Da sabato pressione in calo per l’arrivo di una saccatura da nord, con tempo generalmente variabile/instabile. Fino a sabato probabile prosecuzione dell’allerta per ondate di calore; domenica disagio fisico e conseguente ondata di calore in generale diminuzione. Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla per temporali per la giornata di domani 17 luglio sulla montagna e sulla fascia delle Prealpi bellunesi-trevigiane e sull’alta pianura trevigiana. In diverse zone del Veneto l’allerta sarà gialla anche per ondate di calore. 

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