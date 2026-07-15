CRONACAVENETO
15 Luglio 2026 - 19.18

Incidente in parete sul Piccolo Lagazuoi

Nicoletta Ugolini
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BELLUNO, 15 LUGLIO 2026 – Attorno alle 12.30 la Centrale del 118 è stata attivata per un incidente in parete sul Piccolo Lagazuoi, a dare l’allarme un’altra cordata. Mentre stava scalando da primo la Via Vonbank, un alpinista era infatti volato per diversi metri restando sospeso sulle corde privo di coscienza. Quando l’elicottero si è avvicinato lo scalatore si era ripreso, facendo segno all’equipaggio. Fissato il campo base al Passo Valparola, l’eliambulanza è risalita e ha provveduto al recupero dell’infortunato con un verricello di 60 metri. Portato al Passo, all’uomo sono state prestate le prime cure urgenti per un possibile politrauma. Caricato a bordo, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Treviso.

Falco 2 è invece intervenuto lungo la pista di mountain bike a Col Drusciè, dove un ciclista era caduto infortunandosi. L’uomo è stato assistito dall’equipe medica, per poi essere caricato a bordo e accompagnato all’ospedale di Belluno. 

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