Allerta arancione per temporali in tutto il Veneto per la giornata di oggi

VENEZIA, 15 LUGLIO 2026 – Oggi è prevista instabilità in aumento nel corso del pomeriggio con probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura fino alle prime ore di giovedì.

Saranno probabili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate).Condizioni di disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa.

Domani giovedì 16 luglio potrebbero verificarsi temporali intensi nel corso delle prime ore della giornata.

Venerdì il tempo sarà variabile con possibili rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi, in possibile estensione anche alla pianura; sabato diminuirà il disagio fisico per ondate di calore.

Alla luce di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato per oggi l’allerta arancione (fase di preallarme) per temporali su tutto il territorio regionale, ad eccezione delle Dolomiti in cui l’allerta sarà gialla (fase di attenzione). Per domani, è dichiarata l’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, riferita alla residua probabilità di fenomeni intensi nelle prime ore della giornata.

Per oggi e domani allerta gialla per disagio fisico da calore su gran parte del territorio veneto. È attivo il presidio continuativo h24 della sala operativa della Protezione civile a Marghera.

