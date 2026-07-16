VENETO – Fase di attenzione per ondate di calore per oggi. Domani torna l’allerta gialla anche per rischio idrogeologico e temporali

VENETO, 16 LUGLIO 2026 – Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza la fase di attenzione (allerta gialla) per il rischio ondate di calore calore per oggi giovedì 16 luglio.Per domani, venerdì 16 luglio, la Regione dichiara inoltre la fase di attenzione (gialla) sia per rischio idrogeologico e temporali sia per rischio ondate di calore.Le previsioni per oggi giovedì 16 luglio indicano infatti nel pomeriggio instabilità con possibili rovesci e temporali in particolare su zone montane e pedemontane. Verso fine giornata e fino al mattino di venerdì 17 fase di maggiore instabilità con rovesci e temporali più probabili su zone montane e pedemontane e sulla pianura più occidentale; saranno possibili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). Possibili temporali anche al pomeriggio sulle zone montane. Condizioni di disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa.Da sabato pressione in calo per l’arrivo di una saccatura da nord, con tempo generalmente variabile/instabile. Fino a sabato probabile prosecuzione dell’allerta per ondate di calore; domenica disagio fisico e conseguente ondata di calore in generale diminuzione.Si raccomanda, in particolare a persone anziane, bambini, donne in gravidanza e persone affette da patologie, di evitare esposizioni prolungate all’aperto nelle ore più calde della giornata e di ridurre lo svolgimento di attività fisiche affaticanti.Per anziani e persone sole è a disposizione lo sportello telefonico del Comune di Vicenza “Vicenza solidale”, dove avere un supporto e informazioni utili, oltre che l’indicazione dei centri civici dotati di climatizzazione.Lo sportello si può contattare al numero 0444221020, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30.Oltre alla compagnia telefonica e all’aiuto per il primo accesso ai servizi sociali, si possono richiedere informazioni sui servizi per le persone anziane o particolarmente fragili nel periodo estivo. Si possono inoltre ottenere informazioni in merito alle attività aggregative, culturali e sociali che vengono proposte nei centri per anziani della città (tutti sono muniti di impianto di aria condizionata).Le ondate di calore possono favorire l’aumento della concentrazione nell’aria di ozono, con possibili disagi per le persone più fragili. Per conoscere i livelli di ozono durante il periodo estivo, è possibile consultare le pagine Previsione Ozono e Qualità dell’aria – Dati in diretta in cui l’Arpav pubblica giornalmente i valori rilevati dalle centraline.Inoltre, come disposto dalla Regione del Veneto, fino al 31 agosto anche a Vicenza vige il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, limitatamente ai giorni e alle aree con un livello di rischio alto.Per quanto riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico per temporali, per eventuali segnalazioni è possibile chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311.