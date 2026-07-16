VENETO – Carne senza tracciabilità e tonnellate di frutta “non idonea al consumo”: doppio blitz della Guardia di Finanza

Oltre 450 chilogrammi di carne priva dei requisiti di tracciabilità o scaduta e circa 3 tonnellate di frutta e verdura in cattivo stato di conservazione sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Rovigo nel corso di due distinti controlli effettuati nell’ambito della campagna di contrasto all’immissione sul mercato di alimenti nocivi o potenzialmente pericolosi per la salute.

L’operazione, disposta dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Rovigo e svolta in collaborazione con le autorità competenti in materia di igiene e sicurezza alimentare, rientra nei controlli mirati nei confronti delle attività di produzione e commercializzazione che operano al di fuori della normativa, alterando la concorrenza nei confronti delle imprese regolari del Polesine.

Sequestrati oltre 450 chili di carne, denunciato il titolare di una macelleria

Il primo intervento ha riguardato una macelleria del capoluogo rodigino. I finanzieri del Gruppo di Rovigo, con il supporto del personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell’Ulss 5 Polesana, hanno eseguito un’ispezione finalizzata a verificare la salubrità degli alimenti lungo l’intera filiera produttiva.

Nel corso del controllo sono stati rinvenuti oltre 430 chilogrammi di carne privi dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura, oltre a circa 20 chilogrammi di prodotti alimentari scaduti, conservati all’interno della cella frigorifera dell’esercizio.

Al termine degli accertamenti il titolare della macelleria è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo per le ipotesi di reato di frode in commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo la provenienza della carne per ricostruirne la filiera di approvvigionamento.

Il personale dell’Ulss 5 ha impartito specifiche prescrizioni in materia igienico-sanitaria e disposto il “blocco ufficiale” di altri 18 tagli di carne sospettati di non essere conformi, impedendone la rimozione fino al completamento delle analisi e alla decisione sulla loro destinazione.

Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative fino a 30.500 euro. Tutta la carne sequestrata, su autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, è stata avviata alla distruzione anche per evitare possibili contaminazioni degli altri alimenti presenti nella cella frigorifera.

Tre tonnellate di frutta e verdura in cattivo stato di conservazione

Il secondo intervento è stato effettuato dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Adria, con il supporto del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) dell’Ulss 5 Polesana, presso un’attività di vendita di frutta e verdura ad Adria.

L’ispezione ha fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie nei locali, nelle attrezzature e negli impianti utilizzati per la preparazione e la vendita dei prodotti. All’interno dell’esercizio sono state trovate circa tre tonnellate di frutta e verdura ritenute non idonee al consumo: numerosi alimenti apparivano visibilmente deteriorati, mentre altri erano privi dell’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del Paese di origine, della categoria di qualità e della varietà commerciale.

Gli ispettori hanno inoltre accertato che i prodotti erano esposti al sole e allo smog a causa dell’assenza di sistemi di refrigerazione, mentre le attrezzature destinate alla loro manipolazione risultavano non adeguatamente pulite.

Il titolare dell’attività, di origine egiziana, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo per l’ipotesi di reato di trattamento e commercializzazione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Nei suoi confronti sono state contestate sanzioni amministrative fino a 30.987 euro. Tutta la merce è stata avviata allo smaltimento come rifiuto organico attraverso una ditta specializzata, mentre l’Ulss 5 Polesana ha disposto la sospensione dell’attività commerciale fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari. Durante il controllo sono state inoltre rilevate violazioni in materia di IVA e di regolare emissione dei documenti fiscali.