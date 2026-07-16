Veneto, il bilancio di Arpav: “Tutte le 174 acque di balneazione hanno riportato esiti favorevoli”

Balneazione, esiti eccellenti in tutto il Veneto: acque sicure per cittadini e turisti(AVN) Venezia, 16 luglio 2026 Arrivano notizie estremamente rassicuranti per la stagione balneare in corso. L’ARPA Veneto ha infatti comunicato che, a seguito dei campionamenti effettuati tra il 15 e il 17 luglio, tutte le 174 acque di balneazione monitorate nella regione hanno riportato esiti favorevoli. Questo dato conferma l’elevata qualità ambientale del mare Adriatico e dei principali bacini lacustri del Veneto, garantendo condizioni ottimali per la balneazione.L’attività di monitoraggio ha coperto una rete vasta e diversificata, che comprende 165 aree marine, inclusi gli specchi nautici come quello di Albarella, e nove acque di balneazione lacustri, tra cui il Lago di Garda e i laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore. Questo lavoro capillare assicura che cittadini e turisti possano fruire del patrimonio naturale regionale in totale sicurezza, in linea con gli standard rigorosi fissati per la stagione balneare che va dal 1° maggio al 30 settembre (con date specifiche per i laghi dal 15 giugno al 31 agosto).”I risultati emersi dalle analisi di luglio sono un’ottima notizia per il nostro settore turistico e per tutti coloro che scelgono il Veneto per le proprie vacanze. Il fatto che il 100% dei punti campionati abbia riscontrato esiti favorevoli testimonia l’efficacia delle politiche ambientali attuate e la costante attenzione, nonché la professionalità, nel monitoraggio svolto dai tecnici di Arpav. La tutela della salute pubblica e la qualità dei nostri bacini rappresentano una priorità assoluta per la Regione: continuare a garantire questo standard di eccellenza è il nostro impegno costante per accogliere gli ospiti in totale sicurezza e valorizzare le nostre bellezze naturali. Siamo fieri di poter offrire un mare e dei laghi che si confermano tra i più sicuri e controllati”, sottolinea Elisa Venturini, assessore regionale all’AmbienteLa Regione del Veneto invita tutti i cittadini, i visitatori e gli operatori del settore a consultare i dati costantemente aggiornati sul portale ufficiale di Arpav, all’interno della sezione dedicata alla balneazione, oppure tramite l’app “Arpav Ambiente”. Inoltre, i risultati sono integrati nel Portale Acque del Ministero della Salute, garantendo massima trasparenza e accessibilità alle informazioni.Le attività di controllo non si fermano: è già programmato per il periodo tra il 10 e il 12 agosto il prossimo ciclo di campionamenti della stagione 2026 su tutte le acque. Sarà un passaggio cruciale, che vedrà anche la conclusione dei monitoraggi stagionali per i laghi di Santa Croce, Mis e Centro Cadore, a chiusura di un percorso di verifica che prosegue durante tutto l’arco dell’estate.