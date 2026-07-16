Nuova stazione mobile della polizia locale di Vicenza

È stato presentato questa mattina dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, dal comandante della polizia locale Massimo Parolin e dal commissario Moreno Fabris, il nuovo furgone per il rilievo sinistri, modello Ford Custom con allestimento specifico, che sarà utilizzato dagli agenti e adibito a stazione mobile.«Si tratta di un investimento atteso da tanto tempo – le parole del sindaco Possamai – che ci consente di essere più veloci e più rapidi nel rilievo degli incidenti stradali. Questa nuova stazione mobile si aggiunge all’altra strumentazione che abbiamo acquistato recentemente, ovvero il Top Crash che consente il rilievo in diretta degli incidenti. Non ci saranno più gli agenti con la cordella che prendono le misure dell’incidente, mentre fanno i rilievi. Questo consente di essere molto più veloci, molto più operativi, di liberare prima la strada, e quindi di evitare code e di consentire così una maggiore efficienza su strada. Il tutto, migliorando il lavoro degli agenti della polizia locale».Il nuovo mezzo sostituisce il precedente furgone, ormai usurato dopo l’utilizzo intensivo nel corso degli oltre 14 anni di attività di pronto intervento. Il nuovo veicolo è dotato di batteria ausiliaria ricaricabile e autonoma per l’alimentazione delle strumentazioni di bordo, di segnaletica d’emergenza, di dotazioni informatiche per la redazione sul posto degli atti e per la gestione degli accertamenti urgenti.Per le attività da compiersi in orario notturno o in condizioni di scarsa visibilità, la stazione mobile è dotata di due torri faro portatili ad alta luminosità, posizionabili all’occorrenza sulla scena del sinistro.Il mezzo, del valore di 80.000 euro, è stato cofinanziato per metà importo dalla Regione Veneto, a seguito della partecipazione al bando regionale dedicato ai contributi destinati agli enti locali per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale. Di qui, l’acquisto del nuovo furgone dotato di allestimento tecnico operativo per il rilievo dei sinistri da parte della polizia locale di Vicenza.