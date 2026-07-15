BASSANO
15 Luglio 2026 - 13.34

Universitari cinesi a Bassano per realizzare filmati di promozione turistica

Nicoletta Ugolini
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L’Amministrazione comunale, con il Vice Sindaco Mariano Scotton, ha accolto a Bassano del Grappa un gruppo di studenti di cinema e comunicazione di diverse università cinesi, impegnati nella realizzazione di filmati promozionali delle città murate del Veneto nell’ambito della manifestazione Veneto Film Summer School 2026, che vede protagonista l’Associazione Città Murate del Veneto.

Per l’occasione sono state aperte le porte del Museo civico e della Torre civica, prima di un pranzo finale in Villa Angaran San Giuseppe.

Bassano del Grappa, storicamente impegnata nella promozione delle relazioni internazionali e nella valorizzazione dei gemellaggi, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, che rappresenta un’occasione per la promozione turistica e culturale del territorio grazie alla ricaduta dei video prodotti dagli studenti ospitati, destinati all’inserimento in un circuito promozionale cinese.

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