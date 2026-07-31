San Bortolo, Rocco De Vivo è il nuovo direttore dell’Oncologia: oltre 25 anni di esperienza

L’ULSS 8 Berica ha ufficializzato la nomina del dottor Rocco De Vivo a nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Già direttore facente funzioni della struttura, De Vivo assume ora l’incarico al termine di un percorso professionale sviluppato all’interno dell’azienda sanitaria, dove da oltre 25 anni affianca attività clinica, ricerca scientifica e partecipazione ai gruppi regionali dedicati all’innovazione in campo oncologico.

Nato a Salerno nel 1969, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università Federico II di Napoli, conseguendo nello stesso ateneo, sempre con lode, la specializzazione in Oncologia.

Dal 2015 opera presso l’Oncologia dell’ULSS 8 Berica, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: dalla cura dei tumori dell’apparato urogenitale alla gestione dei percorsi ambulatoriali e del Day Hospital della struttura, fino alla sostituzione del direttore e al successivo incarico di direttore facente funzioni. Fa inoltre parte dell’Unità di Ricerca Clinica e della Commissione Terapeutica Aziendale dell’ULSS 8 Berica.

Nel 2022 ha completato il corso di perfezionamento manageriale “Oncology Management Fast Track” della SDA Bocconi di Milano.

Sul fronte della ricerca scientifica vanta numerose pubblicazioni su riviste internazionali di riferimento, tra cui New England Journal of Medicine e JAMA Network Open, con particolare attenzione ai tumori genito-urinari, renali e prostatici. Ha inoltre contribuito alla stesura delle linee guida nazionali AIOM sui tumori del rene e dell’utero ed è componente di diversi gruppi di lavoro regionali del CRAO dedicati alla valutazione dei farmaci oncologici e ai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per i pazienti affetti da tumore della prostata e della vescica.

«Questo incarico per me corona un percorso iniziato più di 25 anni fa al San Bortolo di Vicenza, un ospedale e una città a cui devo molto – commenta il dottor Rocco De Vivo -. Ringrazio il Direttore Generale e la Direzione Strategica per il supporto e la fiducia sempre dimostrata e i miei colleghi, con cui condivido non solo qualità professionali ma anche attenzione all’ascolto, accoglienza dei pazienti e l’impegno a creare e mantenere un ambiente di lavoro sereno. Continueremo a lavorare perché l’Oncologia di Vicenza sia sempre più un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie».

Soddisfazione anche da parte del direttore generale dell’ULSS 8 Berica, Peter Assembergs: «Il dottor De Vivo è un professionista che negli anni ha già dimostrato competenza e dedizione verso i pazienti. Sono certo che guiderà il reparto con la stessa qualità mostrata finora e saprà portare un contributo importante alla crescita dell’Oncologia di Vicenza».