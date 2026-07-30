Vicenza, scuola dell’infanzia Lattes completamente riqualificata: a settembre il ritorno dei bambini in un edificio più efficiente e sicuro

Sta per concludersi uno dei più importanti interventi di edilizia scolastica avviati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Possamai. Dopo circa un anno di lavori è ormai alle battute finali il maxi cantiere di riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia Lattes, in via Fasolo, tra i quartieri di Sant’Andrea e Araceli.

Con la riapertura prevista per settembre, i bambini e le bambine, che durante l’ultimo anno scolastico sono stati ospitati nella vicina scuola primaria Zanella, potranno tornare in una struttura completamente rinnovata, più efficiente dal punto di vista energetico, più confortevole, funzionale e sicura.

Nei giorni scorsi il sindaco Giacomo Possamai ha effettuato un sopralluogo insieme agli assessori ai Lavori pubblici Cristiano Spiller e all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Giovanni Selmo, alla presenza anche dei rappresentanti dell’impresa esecutrice e della direzione lavori.

«Continuiamo a investire sulle scuole perché significa investire sul futuro della città – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai –. La scuola Lattes ha compiuto un salto di ben otto classi energetiche grazie a un intervento complessivo che ha interessato il cappotto termico, i nuovi serramenti e la sostituzione della vecchia centrale termica a gasolio con un moderno impianto a pompa di calore alimentato da pannelli fotovoltaici. Un edificio che era tra i meno efficienti della città diventa oggi una scuola moderna, capace di garantire riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate, migliorando sensibilmente la qualità degli ambienti per bambini e personale».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Spiller, che ha evidenziato come il progetto rappresenti un esempio virtuoso sia per la capacità dell’amministrazione di ottenere finanziamenti europei sia per la programmazione del cantiere, concluso nei tempi previsti. «Restituiamo al quartiere una scuola moderna, efficiente e sicura, con consumi energetici ridotti del 90%, nuovi servizi igienici, infissi, tinteggiature e raffrescamento estivo, oltre al definitivo abbandono del gasolio a favore dell’energia solare».

L’assessore Giovanni Selmo ha ricordato il forte impegno dell’amministrazione nella riqualificazione dell’edilizia scolastica negli ultimi tre anni. «Accanto agli interventi finanziati con il Pnrr, sono stati avviati numerosi cantieri grazie a risorse comunali e ad altri contributi. La Lattes rappresenta uno degli interventi più significativi sul sistema educativo 0-6 anni: abbiamo rinnovato strutture, impianti, spazi interni, sicurezza ed efficienza energetica. Il trasferimento temporaneo alla scuola Zanella ha inoltre consentito di migliorare anche gli spazi di quel plesso».

Un investimento da oltre 1,26 milioni di euro

A seguito dell’approvazione della perizia di variante, il valore complessivo dell’intervento è salito a 1.262.000 euro. Il progetto è finanziato per 868.000 euro attraverso il programma PR Veneto FESR 2021-2027, destinato all’efficienza energetica degli edifici pubblici non residenziali, mentre i restanti 394.000 euro sono stati messi a disposizione dal Comune di Vicenza.

Tutti gli interventi realizzati

La riqualificazione ha interessato praticamente ogni componente dell’edificio.

La vecchia centrale termica alimentata a gasolio è stata completamente eliminata e sostituita con un impianto a pompa di calore alimentato dall’energia prodotta da un nuovo impianto fotovoltaico, capace di garantire sia il riscaldamento invernale sia il raffrescamento estivo. La cisterna interrata del gasolio verrà rimossa e l’area sarà bonificata dal settore Ambiente.

Dal punto di vista dell’isolamento energetico è stato realizzato il cappotto esterno, sono state coibentate le coperture con l’eliminazione dei ponti termici e rifatte impermeabilizzazioni e manti di copertura.

Sono stati inoltre installati nuovi serramenti in PVC ad alte prestazioni, in grado di migliorare sia l’isolamento termico sia il comfort acustico, mentre sono state rinnovate le reti di distribuzione degli impianti e sostituiti tutti i corpi scaldanti.

Grazie alla variante progettuale sono stati aggiunti ulteriori interventi: la completa ristrutturazione di tre servizi igienici per i bambini e di uno destinato agli insegnanti, la tinteggiatura interna degli ambienti, la sostituzione della pompa di sollevamento del seminterrato e il ripristino del cancello di collegamento con la pista ciclabile, ora elettrificato e dotato di un nuovo impianto citofonico.

Ultimi lavori prima della riapertura

In questi giorni sono in corso le pulizie interne dell’edificio per consentire il trasferimento degli arredi in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Parallelamente, Amcps provvederà alla sistemazione delle aree verdi e agli sfalci del giardino scolastico, così da riconsegnare la struttura completamente pronta ad accogliere bambini, insegnanti e personale fin dai primi giorni di settembre.