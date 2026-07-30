Vicenza – Furto con tenaglia e cavatappi per rimuovere l’antitaccheggio: arrestato 48enne alla Decathlon

TORRI DI QUARTESOLO – Avrebbe utilizzato una tenaglia e perfino un cavatappi per rimuovere i dispositivi antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento sportivo, tentando poi di uscire dal negozio senza pagare. Il piano, però, è stato interrotto dall’attivazione del sistema antitaccheggio e dal tempestivo intervento dei Carabinieri.

L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, 28 luglio, all’interno del punto vendita Decathlon di Torri di Quartesolo. A finire in manette, con l’accusa di furto aggravato in flagranza di reato, è stato un uomo di 48 anni, originario di Isola della Scala (Verona), senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

Intorno a mezzogiorno, l’addetto alla vigilanza del negozio ha bloccato il sospetto dopo che il sistema di sicurezza si era attivato mentre cercava di oltrepassare le casse e raggiungere l’uscita.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Camisano Vicentino, che hanno eseguito una perquisizione personale. L’attività ha permesso di recuperare diversi capi di abbigliamento sportivo per un valore complessivo di 234,94 euro, oltre a una tenaglia e a un cavatappi che, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati utilizzati per forzare e rimuovere le placche antitaccheggio applicate alla merce.

La refurtiva e gli attrezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre il 48enne è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per la giornata odierna davanti al Tribunale di Vicenza, come disposto dall’Autorità giudiziaria.