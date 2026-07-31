Franco Baresi, l’ultimo baluardo di un calcio che non tornerà più

Umberto Baldo

Ci sono uomini che non salutano semplicemente il mondo.

Lo lasciano un po’ più vuoto.

La morte di Franco Baresi, a soli 66 anni, non è soltanto la scomparsa di un grande campione.

È la fine di un’epoca.

È come se in uno stadio immenso si fosse spento improvvisamente un riflettore, uno di quelli che illuminavano il campo non soltanto per mostrare una partita, ma per raccontare una storia.

Perché Franco Baresi non è stato soltanto un difensore.

È stato “il difensore”.

L’uomo che ha trasformato un ruolo spesso considerato oscuro, fatto di contrasti, sacrifici e palloni spazzati via, in una forma di arte.

Prima di lui molti pensavano che difendere significasse soprattutto distruggere.

Lui dimostrò che si poteva difendere pensando, anticipando, comandando.

Un libero con il cervello di un regista e l’anima di un capitano.

Quel braccio alzato verso il cielo per chiamare il fuorigioco è diventato una delle immagini più iconiche della storia del calcio.

Non era un semplice gesto tecnico.

Era un ordine. Una dichiarazione di superiorità tattica. Era il segnale di un uomo che aveva già visto quello che sarebbe successo un secondo dopo.

Nel calcio un secondo è spesso la differenza tra un campione ed un giocatore normale.

Baresi viveva sempre un secondo avanti.

Nato a Travagliato, nella provincia bresciana, arrivò al Milan da ragazzino.

La leggenda racconta che l’Inter lo scartò perché troppo piccolo e gracile.

Il calcio, qualche volta, regala anche queste ironie: chi viene giudicato troppo fragile diventa poi un gigante.

E quel ragazzino magro sarebbe diventato il simbolo della squadra rossonera per vent’anni.

Vent’anni.

Una parola quasi rivoluzionaria nel calcio di oggi, dove le bandiere sembrano specie protette in via di estinzione.

Baresi rimase sempre lì.

Nei momenti gloriosi e in quelli difficili.

Quando il Milan vinceva tutto e quando precipitava in Serie B.

Non cercò scorciatoie.

Non abbandonò la nave quando il mare era agitato.

Fu capitano perché aveva la fascia; ma soprattutto ebbe la fascia perché era “un capitano”.

Con il Milan collezionò oltre 700 presenze ufficiali, sei scudetti e tre Coppe dei Campioni, guidando una delle squadre più forti della storia del calcio, quella costruita da Arrigo Sacchi e poi consacrata negli anni di Fabio Capello.

Accanto a lui giocavano Maldini, Costacurta e Tassotti.

Una difesa che ancora oggi sembra una frase scritta da un poeta.

Ma il momento in cui Franco Baresi entrò definitivamente nella leggenda fu forse una sconfitta.

La finale del Mondiale americano del 1994.

Pasadena. Italia-Brasile.

Baresi aveva subito un grave infortunio al ginocchio durante il torneo. Molti avrebbero detto basta. Lui no.

Tornò in campo dopo appena 25 giorni dall’operazione.

Novanta minuti. Centoventi minuti. Una partita monumentale.

Poi arrivarono i rigori.

Il suo errore dal dischetto rimane una delle immagini più dolorose della storia azzurra.

Ma proprio lì si vede la differenza tra un campione e una leggenda.

Un campione viene ricordato per le vittorie.

Una leggenda anche per le lacrime.

Quelle lacrime non erano quelle di un perdente. Erano quelle di un uomo che aveva dato tutto quello che aveva dentro.

Anche troppo.

La maglia numero 6 del Milan è stata ritirata nel 1997. Un gesto raro, quasi impensabile in un calcio che oggi ritira più facilmente i sentimenti che le maglie.

Ma quella maglia non è mai stata davvero tolta dal campo.

È rimasta addosso a milioni di ragazzi che hanno giocato nei cortili, nelle strade, nei campetti di periferia.

Ragazzi che magari non avevano il talento di Maradona, la velocità di Ronaldo o il tiro di Van Basten.

Ma che guardando Baresi hanno capito una cosa semplice: nel calcio, come nella vita, non conta soltanto segnare.

Conta anche impedire che gli altri segnino.

Conta esserci. Conta guidare. Conta essere un punto fermo.

Oggi San Siro perde una delle sue voci più autorevoli.

Il Milan perde il suo capitano eterno.

Il calcio italiano perde un pezzo della propria memoria.

Ma Franco Baresi non se ne va davvero.

Resterà in quel braccio alzato verso il cielo. Resterà in quel numero 6 custodito dalla storia.Resterà negli occhi di chi lo ha visto giocare e nel cuore di chi ha imparato, grazie a lui, che anche difendere può essere una poesia.

Una poesia con gli scarpini infangati.

Una poesia senza bisogno di urlare.

Come Franco Baresi.

Umberto Baldo