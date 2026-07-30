Earth Overshoot Day, da oggi l’umanità è in debito con la Terra

Oggi scatta l’Earth Overshoot Day 2026, il giorno in cui l’umanità avrà già consumato tutte le risorse ecologiche che la natura offre per l’intero anno. A calcolarlo è il Global Footprint Network, secondo cui l’umanità sta utilizzando la natura il 73% più velocemente di quanto gli ecosistemi siano in grado di rigenerarsi: come consumare le risorse di 1,73 pianeti Terra, il livello più alto mai registrato. Le conseguenze si vedono nella deforestazione, nell’erosione del suolo, nella perdita di biodiversità, nell’aumento di CO2 in atmosfera e negli eventi meteo estremi sempre più frequenti.

Quest’anno la data cade otto giorni più tardi rispetto al 2025, soprattutto per una revisione al rialzo della capacità degli oceani di assorbire carbonio. Il Global Footprint Network avverte però che si tratta solo di un aggiornamento statistico, non di una riduzione reale nello sfruttamento delle risorse.