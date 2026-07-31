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31 Luglio 2026 - 10.10

Vicentino – Sorpresi con un’auto rubata poche ore prima: tre minorenni denunciati per ricettazione

Folle inseguimento di una Mercedes dal Friuli al Veneto conducente denunciato dai carabinieri
P.U.
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Tre minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri con l’accusa di ricettazione in concorso dopo essere stati trovati a bordo di un’auto rubata poche ore prima a Schio. L’intervento è avvenuto nell’ambito dei controlli sul territorio svolti dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Thiene.

L’operazione è scattata intorno alle 12 del 20 luglio, quando una pattuglia in transito lungo via Dei Quartieri ha notato una Volkswagen Touran parcheggiata nell’area antistante un esercizio commerciale. A bordo del veicolo si trovavano tre ragazzi, tutti minorenni e residenti nell’Alto Vicentino.

Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri attraverso le banche dati in uso alle forze dell’ordine hanno permesso di verificare che l’autovettura era stata rubata nella notte precedente nel territorio comunale di Schio.

Il mezzo è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre i tre giovani sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

L’autorità giudiziaria procederà ora agli accertamenti di competenza. Come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità potrà essere accertata definitivamente solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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