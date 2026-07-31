Sovizzo primo comune nel Vicentino con certificazione ambientale ISO 140001

Sovizzo ottiene la certificazione ambientale ISO 14001: è il primo Comune della provincia di Vicenza, decimo in Veneto. Dopo qualità ed energia, un nuovo riconoscimento attesta l’impegno dell’amministrazione per una gestione sempre più sostenibile del territorio

31 luglio 2026 – Il Comune di Sovizzo compie un nuovo passo nel proprio percorso di sostenibilità ottenendo la certificazione ambientale ISO 14001:2015. Un risultato di particolare rilievo, che fa di Sovizzo il primo Comune della provincia di Vicenza e il decimo dell’intera regione Veneto a conseguire questa certificazione.

Rilasciato da IMQ il 17 luglio 2026, con validità fino al 16 luglio 2029 e verifiche periodiche annuali, il certificato attesta la conformità del Sistema di Gestione Ambientale adottato dal Comune ai requisiti stabiliti dalla norma internazionale ISO 14001.

Si tratta di uno standard volontario, applicabile tanto alle organizzazioni private quanto agli enti pubblici, che consente di identificare, gestire e monitorare in modo sistematico gli impatti ambientali connessi alle proprie attività. La certificazione non fotografa quindi un singolo intervento, ma riconosce l’esistenza di un metodo organizzativo strutturato, fondato sulla definizione di obiettivi, sul controllo dei risultati e sul miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Nel caso di Sovizzo, la certificazione riguarda la gestione ambientale delle attività e dei servizi svolti direttamente e indirettamente sul territorio comunale. Rientrano nel sistema la gestione delle aree verdi, degli immobili e dei mezzi comunali, degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la pianificazione e la gestione del territorio. Sono inoltre compresi il controllo delle attività affidate a soggetti terzi, come la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, la gestione del centro di raccolta e il servizio idrico integrato.

«Questa certificazione rappresenta un risultato importante per il nostro Comune, ma soprattutto l’inizio di un impegno ancora più strutturato e misurabile – sottolinea Veronica Scapin, assessore all’Ambiente del Comune di Sovizzo –. Anche un ente pubblico deve interrogarsi sugli effetti ambientali delle proprie decisioni e dotarsi di strumenti capaci di trasformare gli obiettivi di sostenibilità in procedure, responsabilità e azioni concrete. La ISO 14001 ci permette di farlo attraverso un sistema sottoposto alla verifica di un organismo indipendente».

L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale permette infatti di rafforzare il controllo sul rispetto della normativa, prevenire i possibili rischi ambientali e utilizzare in modo più consapevole energia, materiali e risorse. Consente inoltre di migliorare l’organizzazione interna, coordinare gli uffici e i soggetti che gestiscono i servizi comunali e verificare nel tempo l’efficacia delle azioni intraprese.

«Essere il primo Comune certificato della provincia di Vicenza e il decimo in Veneto ci rende particolarmente orgogliosi – conclude Scapin – perché conferma la qualità del percorso portato avanti in questi anni. Un risultato reso possibile dall’impegno e dalla collaborazione di tutta la struttura comunale: desidero rivolgere un grandissimo ringraziamento a tutti gli uffici coinvolti e, in modo particolare, ad Antonella Vitale, Edoardo Bacchiocchi, Chiara Temolo e Michele Battistella, che hanno coordinato il progetto, oltre che tutto il team dell’Ufficio Manutenzioni per il prezioso lavoro svolto. Questa certificazione non è un semplice riconoscimento formale, ma uno strumento che ci impegna a migliorare costantemente le nostre prestazioni e a rendere le politiche comunali sempre più coerenti con la tutela dell’ambiente e del territorio».

La nuova certificazione si inserisce in un percorso già consolidato. Sovizzo dispone infatti di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e mantiene dal 2014 la certificazione energetica ISO 50001, recentemente rinnovata fino al 2029. Proprio nei mesi scorsi il Comune aveva approvato il riesame del proprio Sistema di Gestione dell’Energia, registrando nel 2025 una riduzione del 7% dei consumi complessivi rispetto all’anno precedente e programmando per il 2026 oltre un milione di euro di investimenti destinati all’efficientamento delle strutture e degli impianti pubblici.

Con la ISO 14001, il modello viene ora esteso all’insieme degli aspetti ambientali legati all’attività dell’ente, integrando qualità dei servizi, efficienza energetica e tutela dell’ambiente in un unico percorso di miglioramento continuo.

Un sistema di gestione dei dati e delle informazioni così strutturato, anche nell’ambito ambientale, permetterà all’amministrazione attuale, ma anche a quelle future, di poter pianificare al meglio gli obiettivi programmatici.