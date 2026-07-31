“The 100 That Rocks” dona oltre 5 mila euro a Vicenza for Children: il ricavato sosterrà il progetto Polo Bridge

La musica si trasforma in solidarietà. L’evento “The 100 That Rocks”, organizzato dall’associazione Artesuono al Parco della Pace, ha permesso di raccogliere 5.150 euro, somma che è stata devoluta a Vicenza for Children per sostenere le attività dell’associazione e, in particolare, il progetto Polo Bridge.

Si rinnova così una collaborazione che prosegue da cinque anni. A sottolinearne il valore è il presidente di Vicenza for Children, Enrico Andreotti.

«Quella di Vicenza for Children con Artesuono è una collaborazione che prosegue ormai da cinque anni e non possiamo che continuare a ringraziarli per aver scelto, ancora una volta, di destinare 5.150 euro, ricavato dell’evento “The 100 That Rocks”, organizzato al Parco della Pace, alla nostra associazione», afferma Andreotti.

Un ringraziamento viene rivolto anche a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. «Un grazie – ha concluso il presidente – va ovviamente a chi ha partecipato, cantato, ballato e soprattutto donato: ogni singolo contributo farà davvero la differenza per il Polo Bridge e per tutte le attività che portiamo avanti ogni giorno».

Il Polo Bridge è un progetto nato con l’obiettivo di creare un ponte – da qui il nome “Bridge” – tra sanità e comunità, offrendo un luogo sicuro nel quale bambini, adolescenti e genitori possano trovare ascolto, cura e accompagnamento.

L’iniziativa, sostenuta da Vicenza for Children e dalla Fondazione Dalla Vecchia, opera in integrazione con i servizi socio-sanitari dell’ULSS 8 Berica e mette in rete psicologhe specializzate, una dietista integrata con il Centro disturbi alimentari, la Neuropsichiatria infantile, le scuole, i servizi sociali e il servizio tutela minori, con l’obiettivo di garantire un percorso di supporto coordinato alle famiglie.