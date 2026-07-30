Verona, secondo caso di dengue in due giorni: scatta una nuova disinfestazione straordinaria

Secondo caso di dengue in appena due giorni a Verona. Dopo la conferma di un nuovo contagio da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 9, il sindaco Damiano Tommasi ha firmato una nuova ordinanza che dispone l’attivazione immediata del protocollo di emergenza sanitaria con interventi straordinari di disinfestazione.

La segnalazione è arrivata oggi, 30 luglio, e riguarda un’infezione da virus della dengue, malattia trasmessa dalla zanzara tigre. Come già avvenuto per il caso registrato il giorno precedente, saranno effettuati trattamenti adulticidi e larvicidi, oltre all’eliminazione dei focolai larvali, in un’area con un raggio minimo di 200 metri dal luogo del contagio.

L’area interessata comprende via Angelo Emo (civici dispari 3 e pari 4 e dall’8 al 54, oltre ai numeri 58 e 60), via Don Lino Dalle Aste (civico 6), via Francesco da Levanto (civici dispari dal 7 al 7E), via Leone Pancaldo (civici dispari 3B, 5 e 7 e civici pari dal 10 al 22, 28, 32, 34, 36, dal 38 al 66 e ai numeri 98, 100 e 102) e via Raimondo Franchetti (civici dispari 17 e 17A e civico pari 6).

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Non Solo Zanzare. I trattamenti adulticidi sono programmati nelle notti del 30 e 31 luglio e del 1° agosto, dalle 23 alle 2. Da domani mattina prenderà invece il via il trattamento larvicida delle caditoie pubbliche, mentre nelle aree private gli operatori procederanno porta a porta, a partire dalle 9, con l’eliminazione dei focolai larvali. Le operazioni dovrebbero concludersi entro tre giorni, salvo eventuali modifiche dovute alle condizioni meteorologiche. L’Ulss valuterà l’efficacia degli interventi e, se necessario, potrà disporre ulteriori trattamenti.

L’ordinanza impone a residenti, amministratori di condominio, attività commerciali e a tutti i proprietari o gestori di aree aperte e strutture per la raccolta delle acque meteoriche di consentire l’accesso agli operatori e di collaborare alla rimozione dei focolai larvali. Tra le misure richieste figurano l’eliminazione dei contenitori che possono raccogliere acqua piovana su terrazzi, balconi e lastrici solari, lo svuotamento dei ristagni, la manutenzione di cortili e giardini, il trattamento larvicida di tombini e pozzetti e lo svuotamento di piscine non utilizzate e fontane. Nei condomini dovrà inoltre essere affissa una copia dell’ordinanza.

In vista dei trattamenti adulticidi, il Comune raccomanda di raccogliere o proteggere con teli di plastica frutta e verdura pronte per il consumo. Durante le operazioni è consigliato rimanere all’interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse, spegnere gli impianti di ventilazione che prelevano aria dall’esterno e tenere al riparo gli animali domestici, proteggendo anche ciotole e abbeveratoi. Al termine degli interventi si raccomanda di lavare con acqua e sapone mobili da giardino e giochi per bambini rimasti all’esterno, detergere accuratamente le parti del corpo eventualmente entrate in contatto con il prodotto insetticida e non consumare frutta e verdura direttamente irrorate.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dall’ordinanza comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, fatta salva l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per informazioni sono disponibili, negli orari d’ufficio, i numeri 045/8078794, 045/8077402, 045/8078755 e 045/8078765.