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3 Agosto 2026 - 9.33

Scontro frontale tra due auto a Bassano: donna estratta dai Vigili del Fuoco

REDAZIONE
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Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Viviani, a Bassano del Grappa, dove due automobili si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

A seguito del violento impatto, una delle due vetture è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa all’interno di un fossato. Ad avere la peggio è stata la passeggera dell’auto, rimasta ferita e impossibilitata a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno utilizzato specifiche attrezzature per gli incidenti stradali per estrarre la donna dal veicolo e affidarla alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e ai rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento della diffusione della nota, le operazioni di soccorso erano ancora in corso.

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