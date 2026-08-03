Euganei, aggressione choc a Torreglia: uomo di 45 anni ferito gravemente, indagano i carabinieri

Un litigio degenerato in un violento pestaggio. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, nei pressi della Buddineria di Torreglia, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito e ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ricevendo una prognosi di quaranta giorni.

L’aggressione si è verificata intorno alle 16.30, al termine di una discussione che, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Compagnia di Abano Terme, sarebbe nata per motivi ancora da chiarire e probabilmente legati a questioni di poco conto.

Sul posto erano presenti numerose persone che hanno assistito alla scena e hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, mentre il 45enne è stato soccorso e successivamente affidato alle cure mediche. Al termine degli accertamenti sanitari gli è stata diagnosticata una prognosi di circa quaranta giorni.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Un ruolo importante nelle verifiche potrebbe essere svolto anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che sono al vaglio degli investigatori.

Al momento restano da chiarire il numero delle persone coinvolte e le cause che hanno fatto degenerare la lite in un episodio di violenza.