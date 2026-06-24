Strada Provinciale Valdichiampo: al via lavori di messa in sicurezza e allargamento a Crespadoro

Vicenza, 24 giugno 2026 – Dal 29 giugno 2026 inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P.31 Valdichiampo, in corrispondenza della valle del Turco nel Comune di Crespadoro.

L’intervento, coordinato da Vi.Abilità Srl per conto della Provincia di Vicenza, prevede una spesa di 700.000 euro ed è finanziato grazie ad un contributo ministeriale finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione lungo il tratto provinciale.

Le opere riguarderanno principalmente il consolidamento della scarpata a monte, l’allargamento della sede stradale con un impalcato da ponte, la posa di nuove barriere di sicurezza laterali (guard-rail) e il rifacimento della pavimentazione stradale.

I lavori si concluderanno, secondo cronoprogramma, il 30 settembre 2026.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’ordinanza prevede la chiusura temporanea a fasce orarie della S.P.31 Valdichiampo al km 26+310 circa, in località Ferrazza-Durlo, all’esterno del centro abitato di Crespadoro.

La chiusura sarà in vigore:

dal 29 giugno al 7 agosto 2026

dal 24 agosto al 30 settembre 2026

In tali periodi, dal lunedì al venerdì, la circolazione sarà sospesa nelle fasce orarie:

dalle 8.30 alle 12.30

dalle 14.00 alle 18.00

Negli orari rimanenti la viabilità sarà garantita tramite senso unico alternato semaforizzato.

Nei giorni di sabato, domenica e festivi la viabilità sarà garantita tramite senso unico alternato semaforizzato.

Nel periodo compreso tra l’8 e il 23 agosto, la strada rimarrà invece sempre aperta con senso unico alternato semaforizzato attivo 24 ore su 24.

Sono esclusi dalle disposizioni dell’ordinanza i mezzi delle forze dell’ordine, dei servizi antincendio, di soccorso e di emergenza.

Il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità ha sottolineato l’importanza dell’opera per il territorio:

“La sicurezza di chi vive e percorre Crespadoro è la nostra priorità -commenta Francesco Enrico Gonzo, consigliere provinciale con delega alla viabilità vicentina sud-ovest– Con questo investimento risolviamo una criticità strutturale storica e lo facciamo con una programmazione pensata per ridurre al minimo l’impatto sulla quotidianità dei cittadini e delle attività economiche. La scelta di azzerare i blocchi orari nelle settimane centrali di agosto, garantendo la transitabilità continua a senso unico alternato, va esattamente in questa direzione: tutelare il territorio e il turismo nel momento di picco stagionale. Chiediamo un po’ di pazienza per le necessarie finestre di chiusura, prestando attenzione alla segnaletica temporanea, con la certezza di restituire a fine lavori una strada radicalmente più stabile, moderna e sicura.”

Dettaglio dei lavori

Nel dettaglio, gli interventi principali sono 4:

allargamento della sede stradale in corrispondenza della curva, con l’ausilio di un impalcato da ponte. La vecchia struttura verrà demolita per lasciare spazio ad un nuovo ponte che avrà l’impalcato di larghezza complessiva di 4.8 m circa ed una lunghezza variabile tra 16 m e 9 m. Rimane inalterata la sezione idraulica esistente;

in corrispondenza della curva, con l’ausilio di un impalcato da ponte. La vecchia struttura verrà demolita per lasciare spazio ad un nuovo ponte che avrà l’impalcato di larghezza complessiva di 4.8 m circa ed una lunghezza variabile tra 16 m e 9 m. Rimane inalterata la sezione idraulica esistente; consolidamento della scarpata attraverso l’installazione di reti paramassi lungo la parete e la barriera paramassi , oltre al disgaggio e rimozione dei massi o delle porzioni di roccia instabili nel pendio e alla pulizia della vegetazione;

, oltre al disgaggio e rimozione dei massi o delle porzioni di roccia instabili nel pendio e alla pulizia della vegetazione; interventi di consolidamento mediante micropali e cordoli in calcestruzzo armato , con successiva posa del guard-rail;

, con successiva posa del guard-rail; asfaltatura dell’intera sede stradale.

Percorsi alternativi

I percorsi alternativi sono indicati con apposita segnaletica temporanea.

Il traffico veicolare proveniente dal centro abitato di Crespadoro e diretto alla frazione di Durlo verrà deviato lungo la S.P. 31 “Valdichiampo” fino al km 23+165, da qui svolterà sulla S.P. 83 “Bolca”, immettendosi nel territorio della provincia di Verona. La marcia proseguirà lungo la S.P. 36/b “di Sprea” fino all’intersezione con la S.P. 17 “della Val d’Alpone” (km 27+375) dove si svolterà a destra; i veicoli percorreranno quest’ultima fino al km 30+080 per poi svoltare a destra all’incrocio con la S.P. 17/a “di Campofontana”. Il percorso continuerà su quest’ultima arteria fino al km 3+910, dove è prevista la svolta a destra sulla S.P. 17/a diramazione “Tebaldi”, tramite la quale si rientrerà nella provincia di Vicenza. Da tale punto, il traffico proseguirà sulla S.P. 31 “Valdichiampo” dal km 36+137 fino al raggiungimento della destinazione. La medesima disciplina si applica al senso di marcia opposto.