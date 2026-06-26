Vicentino – Ubriaco al volante, straniero provoca un tamponamento a catena: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata

I Carabinieri della Stazione di Marostica hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza un 36enne originario del Burkina Faso, residente a Lugo di Vicenza e operaio, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

L’episodio risale al primo pomeriggio del 1° giugno lungo la Strada Provinciale 111, nel territorio comunale di Colceresa. Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle 15 il 36enne, alla guida della propria auto, ha tamponato violentemente una utilitaria che procedeva nello stesso senso di marcia, condotta da una 27enne originaria della provincia di Trapani. La forza dell’urto ha innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto una terza vettura, guidata da una 19enne residente a Colceresa.

Nonostante la violenza dell’impatto, nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita, mentre i tre veicoli hanno riportato danni materiali.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Marostica, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi del sinistro, con il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa.

I conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest e gli accertamenti hanno evidenziato che il 36enne si era messo al volante in un grave stato di alterazione psicofisica, con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, pari a oltre quattro volte il limite massimo consentito dalla legge.

Per l’uomo è così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro immediato della patente di guida e al sequestro del veicolo, finalizzato alla successiva confisca, come previsto dal Codice della Strada.

Come precisato dall’Arma dei Carabinieri, il provvedimento è stato adottato d’iniziativa dal Comando procedente e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.