“Bassano sotto le stelle”: cinque mercoledì di grandi eventi tra cultura, musica e spettacolo nel cuore della città

BASSANO, 22 GIUGNO 2026 – “Bassano sotto le stelle” torna ad animare il centro storico con un ricco calendario di eventi pensati per vivere la città nelle serate estive di luglio: per cinque mercoledì le piazze e le vie del cuore cittadino si animeranno con spettacoli, musica, cultura, degustazioni e aperture straordinarie.

Promosso dal Comune di Bassano del Grappa con la collaborazione di Confcommercio, dell’associazione Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassanoe di AMA Entertainment, il programma offre numerosi appuntamenti per godere dell’atmosfera unica delle notti bassanesi.

«Per cinque sere – afferma il Sindaco Nicola Finco – il centro storico si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato ai cittadini, alle famiglie, ai giovani e ai visitatori che sceglieranno Bassano come meta di svago e cultura. Quest’anno abbiamo voluto puntare su una proposta trasversale e di altissimo profilo, capace di dialogare con tutte le generazioni e di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e vivace, capace di mettere in rete attività economiche, realtà associative e istituzioni. Sarà un’occasione riscoprire il piacere di passeggiare tra le nostre piazze, lasciandosi sorprendere dalle tante iniziative in programma e sostenendo, al contempo, il tessuto commerciale e della ristorazione che rende Bassano una città unica e accogliente».

«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova edizione – dichiara l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Giada Pontarollo. Queste serate rappresentano molto più di un calendario di eventi: sono un’occasione per vivere la città in modo diverso, valorizzando il suo patrimonio storico, culturale e commerciale attraverso momenti di incontro, musica, spettacolo e condivisione. Un ringraziamento particolare va alle forze dell’ordine, alla protezione civile, ai servizi tecnici e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte per garantire sicurezza, organizzazione e qualità degli eventi. La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per il successo di iniziative di questa portata. Questa manifestazione – conclude l’Assessore – è anche un importante motore per il territorio in quanto genera opportunità per il commercio locale, per la ristorazione e per tutte le attività che contribuiscono a rendere Bassano una città attrattiva e dinamica. Siamo certi che questa edizione confermerà Bassano del Grappa come uno dei principali punti di riferimento per gli eventi estivi del territorio».

Il primo mercoledì sotto le stelle – 1 luglio 2026, ore 21.30- segna l’apertura di Operaestate, con una spettacolare parata luminosadella compagnia francese Remue-Ménage. Legendary è il loro nuovo spettacolo che unisce danza, teatro, circo, musica, teatro di figura, e crea suggestivi affreschi in movimento nello spazio urbano, offrendo un’esperienza immersiva proprio nel cuore della città.

La settimana successiva – 8 luglio 2026, ore 21.30– appuntamento con Bassano Città di Circo: e arti del circo contemporaneo animano il centro storico di Bassano, con un linguaggio trasversale capace di intercettare diversi pubblici. Tra fuoco, acrobazie, e comicità, in Busterbagatelle rivive il cinema di Buster Keaton, facendo sognare; Teatro Necessario incanta tra un pianoforte sospeso e un tappeto volante; Varietà prestige è un poetico e divertente cabaret di marionette mentre A ruota libera di Sblattero, è un perfetto meccanismo di humour e e spettacolari acrobazie. Per finire i Quetzalcoatl in Ritual de Fuego, un viaggio tra percussioni, danza e fuoco per un finale di pura energia collettiva.

Dedicato alla musica il terzo appuntamento, AMA Night-15 luglio 2026, ore 19 – In collaborazione con AMA Festival, dj set di artisti noti animeranno il centro storico con musica, energia e atmosfere uniche. Un appuntamento che si rivolge in particolare agli appassionati di musica live di genere elettronica.

Si prosegue con Bassano City of Jazz – 22 luglio 2026, ore 21.30– in collaborazione con la giovane associazione musicale Bacàn. Un’autentica invasione pacifica a tempo di musica, per riempire la città di suoni e melodie nel corso di un’intera serata, e per sfidarsi a colpi di note. Improvvisazioni e jazz standard, risuoneranno nelle piazze e nelle vie, nei luoghi simbolo della città e in quelli più inediti, per un ricchissimo programma che farà di Bassano, per una sera, la città del Jazz.

Chiude il ricco calendario un appuntamento sempre molto apprezzato, Calici di Stelle – 29 luglio 2026, ore 19- organizzato dalla Compagnia dei Canevaroli della terra di Bassano, che trasformerà le piazze e le vie del centro storico in un grande salotto del gusto a cielo aperto, celebrando le eccellenze enogastronomiche della nostra terra.

Quest’anno l’evento di rinnova aumentando le presenze dei produttori e la qualità dell’offerta: saranno infatti 50 i produttori del territorio, provenienti dall’area del Bassanese, di Breganze e dell’Asolano, che insieme ai bar del centro storico proporranno un viaggio sensoriale unico tra vini di pregio, birre artigianali, liquori della tradizione e specialità gastronomiche locali.

Il biglietto per l’evento “Calici di Stelle” è acquistabile presso lo I.A.T. – Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Bassano del Grappa, in Piazza Garibaldi 34.

La Torre Civica di Bassano del Grappa sarà straordinariamente aperta al pubblico tutti i mercoledì di luglio, dalle ore 19 alle ore 23, con ultimo accesso alle ore 22.30, in occasione degli appuntamenti di “Bassano sotto le stelle”.

I biglietti di ingresso alla Torre Civica potranno essere acquistati esclusivamente durante l’orario di apertura presso la biglietteria della Torre stessa, per un massimo di 15 persone per turno di visita. L’ingresso è gratuito per i residenti nel Comune di Bassano del Grappa, per i possessori del biglietto dell’evento “Calici di Stelle” e per gli aventi diritto alla gratuità e a tariffa ridotta di 4€ per tutti gli altri visitatori. Le tariffe, le modalità di accesso e maggiori informazioni sulla Torre Civica sono disponibili consultando il sito www.museibassano.it.

Per maggiori informazioni sugli eventi è possibile contattare lo sportello I.A.T. – Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica di Bassano del Grappa all’indirizzo e-mail: iat.bassano@comune.bassano.vi.it o telefonicamente a: +39 0424 519917