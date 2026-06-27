Ragazzo vicentino perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: è gravissimo

Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Loria, in provincia di Treviso. Un ragazzo vicentino di 22 anni, residente a Rossano Veneto, è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della propria auto, finita contro il muretto di un’abitazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Cappuccini, nella frazione di Bessica di Loria. Per cause ancora in corso di accertamento, la Ford Fiesta condotta dal giovane è uscita autonomamente di strada, andando a schiantarsi con violenza contro il muro di una proprietà privata.

L’impatto è stato così violento da svegliare i residenti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato il 22enne incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Secondo quanto emerso, la violenza dello schianto lo avrebbe sbalzato dal sedile di guida a quello del passeggero, provocandogli traumi e lesioni in diverse parti del corpo.

I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo dall’auto, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Considerata la gravità delle sue condizioni, il giovane è stato elitrasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sono un possibile colpo di sonno oppure l’eccessiva velocità, ma saranno gli accertamenti a chiarire le cause della fuoriuscita autonoma di strada.