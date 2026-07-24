Faide tunisine a Venezia: notte di violenza a Rialto. Ventenne ferito a coltellate

Nuovo episodio di violenza nel cuore di Venezia. Nella notte tra mercoledì e giovedì un giovane di 20 anni è rimasto ferito a coltellate al termine di una violenta lite avvenuta nella zona di Rialto, uno dei punti più frequentati della movida cittadina.

Il ferito, appartenente alla famiglia tunisina dei Mallat, è stato raggiunto da alcuni fendenti alla testa e alle spalle. Soccorso e trasportato all’ospedale Civile di Venezia, è stato medicato e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con un cittadino iracheno di 35 anni. La lite, scoppiata tra le urla nelle vie del centro storico, ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare il ventenne poco dopo l’accaduto e hanno accertato che anche l’altro uomo coinvolto aveva riportato ferite durante la colluttazione. Il 35enne, inizialmente allontanatosi dal luogo dello scontro, è stato successivamente individuato dai militari dell’Arma.

Sull’episodio sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità dei due uomini.

L’accoltellamento riporta l’attenzione sui violenti scontri che nei mesi scorsi avevano interessato il centro storico veneziano. Tra aprile e maggio, infatti, una serie di risse con coltelli, machete e altre armi da taglio aveva coinvolto gruppi rivali di cittadini tunisini, creando forte allarme tra residenti e commercianti.

Le indagini condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura di Venezia e dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri avevano portato, alla fine di maggio, all’arresto di cinque persone ritenute responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato, nell’ambito dell’inchiesta sulle violente aggressioni che avevano segnato il centro storico. Ora gli investigatori dovranno accertare se il nuovo episodio sia riconducibile a vicende personali o abbia collegamenti con quel contesto criminale.