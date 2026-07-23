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23 Luglio 2026 - 11.52

Mogliano Veneto, auto finisce fuori strada: muore il conducente, si ipotizza un malore

Giuseppe Balsamo
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Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio, a Mogliano Veneto. Un’auto è uscita autonomamente di strada mentre percorreva via Braida e per la persona alla guida non c’è stato nulla da fare.

L’incidente si è verificato per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo, terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude che il conducente possa essere stato colto da un malore improvviso.

Non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro. L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio e sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica e l’elisoccorso decollato dal Ca’ Foncello di Treviso.

Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dall’équipe medica, il conducente è deceduto sul posto.

In via Braida sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso e recupero del veicolo.

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