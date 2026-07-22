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22 Luglio 2026 - 14.32

Down di Meta: WhatsApp, Instagram e Facebook in tilt in tutta Europa

Nicoletta Ugolini
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Nuovo stop per le piattaforme di Mark Zuckerberg, a distanza di pochi mesi dall’ultimo disservizio. Facebook, Instagram e WhatsApp stanno registrando oggi, 22 luglio 2026, diversi malfunzionamenti: difficoltà nell’invio e nella ricezione di messaggi, problemi nella pubblicazione di nuovi contenuti e nell’aggiornamento dei feed.

Al momento non sono ancora note le cause del disservizio, che risulta particolarmente esteso.

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