Elena Donazzan querela il parroco di Sarcedo per insulti via social: “Don Fabio, io ti perdono. E ti denuncio”

VICENZA, 10 GIUGNO – L’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Elena Donazzan, ha annunciato di aver deciso di querelare don Fabio Miglioranza, parroco di Sarcedo, per alcuni pesanti insulti ricevuti sui social. In un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, Donazzan mostra e commenta le parole che il sacerdote avrebbe scritto nei suoi confronti. Tra queste, una in particolare: «Mamma mia che personaggio squallido e miserabile». «Sono le parole di don Fabio Miglioranzi, parroco di Sarcedo, rivolte a me», sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia, spiegando le ragioni che l’hanno portata a rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Nel filmato, l’europarlamentare cita inoltre un altro passaggio attribuito al sacerdote nei suoi confronti: «Provo disgusto e sdegno nel vedere la strumentalizzazione che ignoranti politici stanno facendo di questa esperienza, seguiti da persone che solamente sanno propagare odio e violenza. Questi, che si ergono a difensori dei valori cristiani, sono i primi a tradirli e ad essere più che discepoli di Cristo, testimoni di Satana e della sua opera di male».

Da qui la decisione di procedere per vie legali.

Con una frase destinata a far discutere, Donazzan chiude il suo intervento con poche parole: «Caro don Fabio, io ti perdono. E ti denuncio».

Al seguente link il video di Donazzan: https://fb.watch/HF9teQyiG9/