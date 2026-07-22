Francia, stop ai social per gli under 15: primo Paese in Europa

La Francia diventa il primo Paese europeo a vietare l’accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge, approvata dall’Assemblea Nazionale con 279 voti a favore e 81 contrari dopo il passaggio al Senato. La norma, fortemente voluta da Emmanuel Macron come misura simbolo del suo mandato, entrerà in vigore a settembre e imporrà alle piattaforme di dotarsi di sistemi di verifica dell’età, tema al centro di forti discussioni. Il provvedimento include anche il divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole superiori.