Villa Cordellina ospita il festival Visioni di Danza

Nel Settecentesco Giardino di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, giovedì 23 luglio, nell’ambito del Festival Visioni di Danza, saranno protagoniste la compagnia vicentina Naturalis Labor e Movimentoinactor Teatrodanza.

La serata si aprirà con Paysage après la Bataille, titolo dello spettacolo prodotto da Naturalis Labor, per la coreografia di Luciano Padovani. I Cinque danzatori (Marco Bissoli, Matteo Esposito, Roberta Piazza, Roman Riabych, Andrea Rizzo) faranno immergere gli spettatori nell’atmosfera di un campo di battaglia quando la lotta è conclusa, quando l’ultima tromba tace, quando l’ultimo grido si perde nel vento… resta solo questo vuoto e ci si cammina dentro, piano, come per non svegliare i morti.

Le donne di Puccini”, a cura della compagnia Movimentoinactor Teatrodanza, per la regia e coreografia di Flavia Bucciero, porta la vita di Giacomo Puccini in scena, grazie ai danzatori/interpreti: Alice Covili, Camilla Esposito, Leila Ghiabbi, Fausto Paparozzi. Puccini nella sua umanità e nelle sue contraddizioni: la sua eterna e universale grandezza compositiva e la realtà di provincia di Torre del Lago, luogo prediletto dove viveva circondato dalle donne, quelle della sua vita reale, che hanno ispirato le eroine delle sue Opere.

Biglietto intero € 15 – ridotto €10; vendita presso la biglietteria di Villa Cordellina il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Info e prenotazioni e-mail: visionididanza@gmail.com; cell 393 1048528.