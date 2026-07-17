Come a Hogwarts: il Castello di Thiene riapre la Scuola di Magia, primi due turni già sold out

Il Castello di Thiene torna a trasformarsi, per l’ottavo anno consecutivo, in una scuola di magia dal sapore decisamente “hogwartsiano”. Dal 25 agosto al 6 settembre la storica dimora vicentina ospiterà infatti una nuova edizione della Scuola di Magia Italiana, iniziativa rivolta a bambine, bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia. I primi due turni sono già sold out, mentre restano gli ultimi posti disponibili per il weekend conclusivo del 4, 5 e 6 settembre.

Organizzata da Caraval Spettacoli, la manifestazione trasforma per tre giorni il Castello di Thiene, splendida villa quattrocentesca che fonde elementi gotici e rinascimentali, in una vera scuola di magia con aule dedicate alle lezioni, spazi per le attività e dormitori allestiti per il pernottamento. Dopo aver ricevuto la tradizionale lettera di ammissione, i partecipanti vengono suddivisi in quattro casate e accompagnati in un percorso narrativo e interattivo che si snoda tra le sale del castello, la Galleria dei Cavalli, le Scuderie settecentesche e la suggestiva ghiacciaia sotterranea del primo Cinquecento.

L’esperienza non si limita alle attività diurne. Per tre giorni il Castello diventa infatti la casa dei giovani apprendisti, che vivono insieme prove, lezioni di incantesimi e pozioni, incontri con creature fantastiche, misteri da risolvere e momenti di spettacolo. Il pernottamento all’interno della storica residenza rende l’avventura ancora più immersiva, trasformando ogni momento della giornata in parte integrante della storia.

Il progetto nasce dall’incontro tra un’ambientazione fantasy, resa celebre da libri e film amati dalle nuove generazioni, e un autentico contesto storico. Ai laboratori artistici e alle visite guidate agli ambienti del Castello si affiancano lezioni di magia, prove di gruppo e attività pensate per promuovere la lettura, la socializzazione e il gioco intelligente, senza rinunciare al divertimento. A seguire i partecipanti sarà lo staff di Caraval Spettacoli, composto da attori, educatori e professionisti dell’intrattenimento.

Grande l’interesse registrato anche quest’anno. Sono già esauriti i posti per il turno dal 25 al 27 agosto, riservato agli allievi del I, II, III, IV e V anno accademico, e per quello dal 28 al 30 agosto, dedicato al I, II, III e IV anno. Restano invece ancora alcuni posti disponibili per il turno finale del 4, 5 e 6 settembre, aperto agli studenti del I, II e III anno accademico.

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo scuoladimagiaitaliana@gmail.com, indicando nome ed età del partecipante e il nominativo di un genitore o di un maggiorenne responsabile. Lo staff provvederà successivamente a inviare la modulistica necessaria e le informazioni sulle modalità di iscrizione, comprese quelle agevolate.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere allo stesso indirizzo e-mail oppure contattare il numero 379 149 7805.