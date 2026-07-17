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17 Luglio 2026 - 15.20

Maltempo, rischio crollo dal campanile: chiusa la strada davanti alla chiesa di Piana

P.U.
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Le conseguenze del forte maltempo che ha colpito il Vicentino nelle ultime ore si fanno sentire anche a Valdagno, dove è stata disposta la chiusura di un tratto di strada nella frazione di Piana per motivi di sicurezza.

Il provvedimento si è reso necessario a causa del rischio di caduta della croce del campanile della chiesa di Piana, danneggiata dal violento temporale che ha interessato la zona nella mattinata di oggi.

Per precauzione è stato interdetto al traffico veicolare il tratto di via Chiesa di Piana compreso tra i civici 2 e 4/A. Vietato anche il transito dei pedoni sul marciapiede adiacente all’edificio religioso, fino a quando non sarà eliminato il pericolo.

La parrocchia si è già attivata per organizzare l’intervento di messa in sicurezza del campanile. La chiusura della strada resterà in vigore fino al completamento delle operazioni e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per raggiungere la parte alta della frazione, il Comune invita gli automobilisti a utilizzare i percorsi alternativi attraverso contrada Lattei, contrada Coste o Ponte Garzaro.

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