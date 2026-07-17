Nord Est – Star dell’hard online, ma invisibile al Fisco: oltre 250 mila euro non dichiarati

Una digital content creator attiva su una nota piattaforma di contenuti per adulti è finita nel mirino della Guardia di Finanza di Udine dopo aver, secondo gli accertamenti, percepito oltre 250 mila euro senza aver mai presentato le dichiarazioni fiscali previste dalla legge.

L’attività ispettiva è stata condotta dai militari della Tenenza di Gemona del Friuli, che hanno ricostruito i compensi ottenuti dalla creatrice di contenuti “hot” nel corso delle ultime annualità, rilevando come la donna non avesse mai adempiuto agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria.

L’indagine è partita da un’attività di intelligence sviluppata attraverso l’analisi dei dati finanziari comunicati dalla società che gestisce la piattaforma per adulti, acquisiti tramite i canali di cooperazione internazionale in materia fiscale. A questi si sono aggiunti approfondimenti contabili e l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza.

L’operazione rientra nella più ampia strategia del Comando Provinciale di Udine contro l’evasione fiscale, con un’attenzione particolare ai nuovi settori della cosiddetta digital creator economy, un comparto in forte crescita e caratterizzato, in molti casi, da elevati livelli di redditività.

Le Fiamme Gialle spiegano che i controlli sono rivolti soprattutto agli evasori totali e ai contribuenti ritenuti maggiormente a rischio di sottrazione al pagamento delle imposte.

Al termine degli accertamenti, la posizione della content creator è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate, che procederà al recupero delle imposte dovute e alla contestazione delle relative sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.