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17 Luglio 2026 - 11.07

Veneto – Porsche d’epoca esce di strada sul Passo Giau: un ferito incastrato nell’abitacolo

P.U.
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Momenti di apprensione nella serata di ieri lungo la strada provinciale 638 del Passo Giau, nel territorio di Colle Santa Lucia (Belluno), dove una Porsche 914 d’epoca è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19. All’interno della vettura viaggiavano due persone: una è riuscita a uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre l’altra è rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Agordo e i volontari di Colle Santa Lucia, che hanno estratto il ferito affidandolo alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Le operazioni di soccorso sono poi proseguite con il recupero della Porsche, effettuato mediante un’autogru del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone. L’intervento si è concluso soltanto a tarda notte.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’uscita di strada.

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