Veneto – Violento scontro tra scooter e auto: 35enne ricoverato in prognosi riservata

Grave incidente stradale nella prima serata di giovedì nella zona sud di Verona, dove uno scooter e un’automobile si sono scontrati lungo strada La Rizza. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 35 anni, trasportato d’urgenza in ospedale.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20, non lontano dall’intersezione con strada dell’Alpo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Verona, lo scooter e una Peugeot 208 che viaggiavano in direzioni opposte si sarebbero scontrati all’altezza di una curva. La dinamica dell’impatto, di tipo fronto-laterale, è attualmente oggetto di accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con ambulanza e automedica, che hanno prestato le prime cure al motociclista prima di trasferirlo in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Il 35enne è stato ricoverato in prognosi riservata, ma, secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita.

Illeso, invece, il conducente dell’automobile coinvolta nello scontro. Le indagini della Polizia Locale proseguono per chiarire con esattezza le cause dell’incidente.