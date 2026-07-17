Fondi PNRR, conclusi gli interventi di Acque del Chiampo per acquedotto e depuratore: oltre 11 milioni di euro di investimenti

Si sono conclusi gli interventi realizzati da Acque del Chiampo, grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la riduzione delle perdite dell’acquedotto attraverso la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti e per la riqualificazione della linea civile del depuratore di Arzignano.

I lavori completati rappresentano un investimento strategico per il futuro del servizio idrico, poiché consentono di aumentare la capacità di monitorare in tempo reale le reti, ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza degli impianti per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini e alle imprese del territorio.

L’intervento sull’acquedotto, con un importo complessivo di 7,9 milioni di euro, di cui 6,7 milioni finanziati con fondi PNRR, ha interessato la digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti, con la realizzazione di nuovi punti di monitoraggio dotati di strumentazione per la rilevazione delle pressioni e delle portate, l’analisi dei dati e la modellazione della rete con l’obiettivo di individuare più rapidamente eventuali anomalie e perdite.

Sono stati inoltre realizzati interventi di sostituzione di tratti di rete ammalorata, tra cui le condotte di via Pozzola e via Ongarati nella frazione di Almisano a Lonigo e di via Vallegrande a Montorso Vicentino.

L’intervento di adeguamento della linea civile del depuratore di Arzignano, per un costo di circa 3,6 milioni di euro, di cui 1,1 milioni finanziati con fondi PNRR, ha previsto la realizzazione di due nuove vasche di sedimentazione finale dedicate al trattamento delle acque reflue civili. Le nuove strutture, ciascuna delle dimensioni di circa 10 metri di larghezza per 40 metri di lunghezza e con una profondità di circa 5 metri, consentono di aumentare la capacità di trattamento dell’impianto e di migliorare l’efficienza del processo depurativo.