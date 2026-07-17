Addio a Osvaldo Bagnoli, il maestro del Verona dei miracoli: a 91 anni se ne va l’uomo dello storico scudetto

Il calcio italiano perde uno dei suoi allenatori più amati e rispettati. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, il tecnico che nel 1985 portò l’Hellas alla conquista di uno storico scudetto, una delle imprese più straordinarie nella storia della Serie A. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Borgo Roma, nella città scaligera.

Bagnoli è rimasto per sempre legato a quella squadra capace di sovvertire ogni pronostico nella stagione 1984-85. Un gruppo costruito con equilibrio, organizzazione e spirito di sacrificio, che riuscì a mettere in fila alcune delle formazioni più forti dell’epoca: la Juventus di Michel Platini, il Napoli di Diego Maradona, l’Inter di Karl-Heinz Rummenigge, l’Udinese di Zico e la Roma.

Il trionfo arrivò il 12 maggio 1985, quando il Verona pareggiò 1-1 sul campo dell’Atalanta conquistando matematicamente il primo e unico scudetto della sua storia. Un’impresa che ancora oggi viene ricordata come l’ultimo grande miracolo di una squadra di provincia nel massimo campionato italiano.

Nato a Milano il 3 luglio 1935, Bagnoli aveva conosciuto il calcio anche da calciatore: aveva vestito, tra le altre, le maglie di Milan, Hellas Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania, conquistando anche un campionato italiano con il Milan nella stagione 1956-57.

La sua carriera da allenatore iniziò nelle categorie inferiori, prima delle esperienze con Como, Rimini, Fano e Cesena. Fu proprio a Verona che costruì la sua leggenda: arrivato sulla panchina gialloblù nel 1981, accompagnò la squadra dalla Serie B fino al vertice del calcio italiano, creando un modello basato su disciplina tattica, valorizzazione dei giocatori e grande compattezza del gruppo.

Quel Verona aveva protagonisti diventati simboli del calcio italiano: dal portiere Claudio Garella al capitano Roberto Tricella, passando per Hans-Peter Briegel, Preben Elkjær Larsen e Giuseppe Galderisi. Una formazione considerata “operaia”, ma capace di battere campioni affermati e società economicamente più potenti.

Dopo l’esperienza veronese Bagnoli guidò il Genoa, con cui raggiunse risultati importanti arrivando anche alla semifinale di Coppa Uefa, e successivamente l’Inter. La parentesi nerazzurra, però, si concluse senza successo e contribuì alla sua decisione di lasciare il calcio a soli 59 anni.

Schivo, lontano dai riflettori e poco incline alla spettacolarizzazione, Bagnoli era conosciuto come un allenatore concreto, legato al valore del gruppo più che alle individualità. Nel 2017 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, riconoscimento alla sua straordinaria carriera.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto soprattutto a Verona, dove il nome di Osvaldo Bagnoli resterà per sempre associato alla pagina più gloriosa della storia dell’Hellas: quella di una squadra capace di trasformare un sogno impossibile in realtà.