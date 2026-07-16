Veneto, oltre 13mila studenti coinvolti in un anno di educazione ambientale  

VENETO, 16 LUGLIO 2026 – Sono 13.408 gli studenti coinvolti in Veneto in attività di educazione ambientale durante l’anno scolastico 2025-2026 appena concluso. Dalle scuole dell’infanzia alle primarie, dalle secondarie di primo e secondo grado fino alle università, sono stati realizzati 149 appuntamenti dedicati all’inquinamento da plastica, alla corretta gestione dei rifiuti e alle conseguenze dei comportamenti quotidiani sugli ecosistemi e sulla salute.Il dato veneto si inserisce nel bilancio nazionale delle iniziative realizzate da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, che nell’anno scolastico appena concluso ha coinvolto 78.682 studenti in Italia attraverso 915 appuntamenti in 18 regioni. Il Veneto è la seconda regione italiana per numero di studenti sensibilizzati e per numero di incontri realizzati. Un percorso reso possibile dalla rete dei referenti territoriali e dalla collaborazione di dirigenti scolastici, docenti ed educatori, che proseguirà nei prossimi mesi attraverso incontri e attività nei centri estivi.Gli incontri vengono modulati in base all’età degli studenti e alternano spiegazioni, immagini, video, giochi e quiz a momenti di confronto. Ai più piccoli i temi ambientali vengono presentati attraverso un linguaggio semplice e attività ludiche, mentre con gli studenti più grandi vengono approfonditi il ciclo di vita della plastica, la dispersione dei rifiuti, le microplastiche, il consumo consapevole e le possibili alternative ai prodotti usa e getta.Durante numerosi appuntamenti vengono mostrati anche oggetti realmente recuperati nel corso delle raccolte ambientali. I rifiuti rinvenuti sulle spiagge, lungo i fiumi, nei parchi e nelle aree urbane diventano così strumenti educativi capaci di mostrare concretamente la persistenza della plastica nell’ambiente e i danni che può provocare agli animali, agli ecosistemi e alla salute umana.Le attività non si limitano a fornire informazioni, ma invitano bambini e ragazzi a riconoscere l’impatto delle proprie abitudini: dalla scelta della borraccia al posto delle bottiglie monouso alla riduzione degli imballaggi, dalla raccolta differenziata al corretto conferimento dei piccoli rifiuti. In alcuni casi, agli incontri in aula seguono passeggiate ecologiche e raccolte sul territorio, a partire dalle aree adiacenti alle scuole. Un modo per trasformare quanto appreso in un’esperienza concreta di cittadinanza attiva.“Il risultato raggiunto in Veneto dimostra quanto la scuola sia un luogo fondamentale per costruire consapevolezza ambientale e senso di responsabilità – dichiara Sara Simionato, referente regionale Veneto di Plastic Free Onlus –. Incontrare 13.408 studenti in un anno scolastico significa parlare a migliaia di famiglie e comunità, partendo dai gesti quotidiani che possono fare la differenza: ridurre la plastica monouso, conferire correttamente i rifiuti, rispettare gli spazi comuni e prendersi cura del territorio. Dal mare alla laguna, dai fiumi alle aree urbane, il Veneto – conclude – ha ecosistemi preziosi da proteggere e i più giovani possono diventare protagonisti di questo cambiamento”.

Alcune foto delle iniziative Plastic Free nelle scuole: