Contrasto all’evasione, dieci sportelli sul territorio e mezzi più moderni: tanti nuovi servizi per la gestione dei rifiuti

Forte contrasto all’evasione, dieci nuovi sportelli sul territorio e mezzi più moderni per ottimizzare i risultati: questi sono solo alcuni dei tanti nuovi servizi messi in campo dal Comune di Vicenza, per migliorare la gestione dei rifiuti in città.Nel dettaglio, i nuovi progetti attuati da Aim Ambiente, gestore del servizio di igiene ambientale, in accordo con il Comune, sono i seguenti.Contrastare l’evasione e concentrarsi sul recupero crediti, ovvero la lotta ai “furbetti” per pagare tutti meno. ​Chi non paga la tassa sui rifiuti danneggia tutta la comunità. Per questo il Comune ha potenziato i controlli e le attività di contrasto all’evasione. ​Accertamenti in corso: tra dicembre 2025 e maggio 2026 sono effettuate le verifiche per recuperare la Tari non pagata negli anni 2020/2021/2022/2023, recuperando ad oggi circa 1.500.000 euro. ​Meno crediti persi, dunque, con l’obiettivo di incassare rapidamente il dovuto per evitare che i mancati pagamenti dei “furbetti” pesino sulle casse comunali o sulle tariffe delle famiglie oneste. Da evidenziare anche i 360.000 euro recuperati grazie al controllo degli accessi nelle riciclerie.Essere più vicini ai cittadini (prossimità), con dieci eco sportelli nei quartieri. Punti fisici aperti dal lunedì al venerdì in tutta la città per dare informazioni e assistenza a 360 gradi. C’è poi il numero verde migliorato, ovvero un servizio telefonico più semplice ed efficiente per segnalazioni e domande.Avere più pulizia e comodità (logistica e decoro), con piazzole ecologiche pulite e igienizzate: lavaggio a caldo e disinfezione programmata di tutte le aree dei cassonetti della città per un maggior decoro. Inoltre, la ricicleria ovest è ora aperta in via sperimentale la domenica pomeriggio, nell’ottica di offrire un servizio prolungato in un giorno non lavorativo. C’è poi la cura del Parco della Pace, ovvero la presa in carico della pulizia e della gestione dei rifiuti in questa grande nuova area verde. Da segnalare anche i camion dei rifiuti intelligenti, con l’utilizzo della georeferenziazione (mappe digitali) per ottimizzare i percorsi dei mezzi.Avere un circolo virtuoso per l’ambiente e il commercio (sostenibilità), con il progetto “Mangia Plastica” in collaborazione con Corepla e il circuito a premi per i negozi di quartiere. È stata ampliata l’installazione dei macchinari per il riciclo delle bottiglie in plastica (Pet) con un’iniziativa che unisce ecologia e commercio locale. Invece di abbandonare le bottiglie per strada, contrastando così attivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, i cittadini saranno incentivati a conferirle nei compattatori in cambio di punti. Questi punti si trasformeranno in scontistiche da spendere nei piccoli negozi di vicinato, sostenendo concretamente il commercio locale in stretta collaborazione con le associazioni di categoria.C’è poi un nuovo contratto di lavoro del comparto ambiente, con una copertura dei costi per garantire il rinnovo del contratto nazionale a tutti gli operatori ecologici che lavorano in città.​«In un momento storico in cui i rincari si fanno sentire su ogni fronte – le parole dell’assessore all’ambiente Sara Baldinato -, la nostra priorità assoluta è stata proteggere il bilancio delle famiglie e delle imprese vicentine. Abbiamo lavorato intensamente per contenere l’adeguamento della Tari ben al di sotto dei limiti di crescita e, soprattutto, abbiamo voluto garantire che non ci sia alcun debito riportato che possa pesare sugli anni futuri. ​Contenere i costi, per noi, non significa rinunciare a migliorare. Questa delibera dimostra che è possibile unire la responsabilità nei conti con servizi di qualità e innovativi. Presentiamo oggi un pacchetto di novità che renderanno Vicenza più pulita, ordinata e sostenibile: dal lavaggio a caldo di tutte le piazzole dei cassonetti, al riciclo della plastica con il progetto “Mangia Plastica”, fino alla cura del nuovo Parco della Pace, potenziando anche la lotta all’evasione. Ma la vera svolta è la vicinanza ai cittadini. Vogliamo un’assistenza concreta, efficiente e comoda. Per questo portiamo i servizi direttamente nei quartieri con ben dieci Eco Sportelli, facilitiamo la vita di tutti aprendo la domenica pomeriggio la Ricicleria Ovest e miglioriamo il Numero Verde. Più servizi, più presenza sul territorio e più attenzione all’ambiente, tutelando le tasche dei cittadini e garantendo il giusto contratto ai lavoratori che ogni giorno tengono pulita Vicenza».La Giunta comunale ha approvato quest’oggi una delibera sull’adeguamento Tari, dopo che la stessa è stata illustrata alla maggioranza e ai rappresentanti delle categorie economiche. Nonostante l’inflazione e il forte aumento del costo dei carburanti, la tariffa subirà un adeguamento contenuto del 5,67 per cento (uguale per utenti domestici e non domestici). Adeguamento, che dovrà coprire l’ammontare del costo del servizio di gestione rifiuti a Vicenza del 2026 di 27.801.088 euro. ​Il dato più importante è che non ci sarà alcun riporto futuro.​​Grazie alle nuove regole nazionali dettate da Arera, la tariffa viene collegata direttamente alla qualità del servizio. Inoltre, attraverso un nuovo sistema di gestione dei ricavi, più la raccolta differenziata dei cittadini sarà di alta qualità, più risorse rimarranno a Vicenza per abbassare la Tari del futuro.